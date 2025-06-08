吃完垃圾亂丟！家長遭勸阻惱怒：你們就是小氣　水中協會1句嗆爆

▲一名民眾擅闖「獨木舟SUP水域體驗營」的教練休息區吃早餐，還將垃圾留在現場。（圖／翻攝自高雄市水中運動協會臉書）

圖文／CTWANT

高雄市水中運動協會昨（7）日在愛河舉辦免費的「獨木舟SUP水域體驗營」，活動沒有收取任何費用。沒想到，卻有一名家長擅闖教練休息區拿紙杯喝飲料，還留下早餐垃圾在現場，水中協會幹部提醒後，家長竟對幹部大吼「你們怎麼這麼小氣」、「你們幫我丟一下嘛」。對此，協會直言一句嗆爆「在有孩子在場的場合，大人的一言一行，都是孩子們在模仿的榜樣」。

高雄市水中運動協會昨日在臉書發文，表示「非常珍惜大家願意前來參加這個活動，有緣齊聚一堂、體驗水域活動」，原本應該是一段愉快的週末回憶，但沒想到卻有人用不當的態度對待協會志工與工作人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市水中運動協會透露，活動進行期間，有家長逕行進入教練休息區拿紙杯喝飲料，協會幹部發現後提醒家長吃完的早餐垃圾記得自己帶走處理，結果對方吃完早餐後還是將垃圾留在現場，於是幹部再度提醒「這裡沒有垃圾桶」，對方卻回應「你們怎麼這麼小氣」、「你們幫我丟一下嘛」。

當時水中協會幹部解釋，主辦方主要是維護遊客的水域安全，沒有必要幫忙丟垃圾，對方卻情緒失控，質問幹部「你是哪個協會？什麼名字、怎麼這麼小氣！就是你們最小氣。」之後才碎念離開，自行拿著垃圾丟到公共廁所。

高雄市水中運動協會表示「因為個人情緒，當場對幹部惡言相向、臉色難看。請問這樣的行為，是對主辦單位應有的基本尊重嗎？」本活動不收報名費，所有器材、礦泉水、防曬網全由協會準備，初衷只是希望民眾有個更好的參與體驗，協會對於家長這樣的態度深感遺憾，反問「如果今天站在被質疑、被質問位置的是你的家人或孩子，你會覺得這樣的對待合理嗎？」

高雄市水中運動協會呼籲，參加活動是一種學習與體驗，也是一種互相尊重的表現，尤其在有孩子在場的場合，大人的一言一行，都是孩子們在模仿的榜樣，「希望來到這裡的每一位朋友，都能懷著感恩、尊重與理解的心態，也謝謝今天所有願意配合、彼此體諒的朋友們」。

延伸閱讀

▸ 人妻「先上車後補票」！台商公公一毛不拔只准登記 全場看法兩極

▸ 結婚12年尪超完美！她見「1習慣」傻了：戒得掉嗎？ 網答案一面倒

▸ 原始連結