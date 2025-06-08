　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，原掠過台灣東北部海面的熱帶擾動無發展，南海的熱帶擾動發展緩慢；美國模式周四8時亦有類似模擬（上圖右），但南海擾動發展快速。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢；最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，北部、中部山區、東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周一至周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及部分鄰近平地；周二、周三東半部因水氣增多，轉有局部陣雨；周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢，氣溫略降。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整，原模擬掠過東北部海面的擾動發展機率降低；南海的擾動，歐洲模擬發展緩慢，美國（GFS）模擬則發展快速，其未來動向模擬亦有差異，對台灣構成的威脅，兩者大不相同，由於各國模式皆大幅調整中，不確定性太大，過多臆測也是枉然。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2女大生淪豬仔　幕後功臣6小時救到人
台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1
「1號颱風」再等等　最新預測曝
午後變天！　「下最大」地區曝
川普、馬斯克翻臉內幕曝光　一份文件成導火線
受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

「1號颱風」再等等　最新預測曝

午後變天！　「下最大」地區曝

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

「1號颱風」再等等　最新預測曝

午後變天！　「下最大」地區曝

台人沖繩租車「加錯油」賠8萬維修費　轟日商敲竹槓：台灣只要1.5萬

大蛇丸照片遭詐團冒用！個資全假「僅體重是真的」　本尊滿頭問號

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

20歲正妹喉痛掛號！一摘口罩「整張嘴潰爛」嚇壞醫師

喝咖啡不只能提神！醫師曝最新研究：要少加糖、奶精

保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

以色列空襲釀55死　加薩援助發放中心槍響再添6人亡

中美貿易談判9日登場　中國副總理何立峰率團赴英

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

台銀人壽總經理　遭控霸凌下屬

川普警告馬斯克：改挺民主黨將付出嚴重後果

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

侯佩岑《浪姐6》成團爆「跳舞划水」爭議！網批動作跟不上…親自回應

李明川剛過50歲生日　「宣布暫離台灣」原因曝光

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

「1號颱風」再等等　最新預測曝

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

生活熱門新聞

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

午後變天！　「下最大」地區曝

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

「1號颱風」再等等　最新預測曝

台人沖繩租車加錯油　被索賠8萬氣炸

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

戀愛中的萬人迷是你嗎？這三個星座天生自帶桃花光環

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

更多熱門

相關新聞

「1號颱風」再等等　最新預測曝

「1號颱風」再等等　最新預測曝

今年第1號颱風「蝴蝶」再等等！中央氣象署預報員劉沛滕表示，南邊低壓帶中的範圍滿大，要發展還得花時間整合，目前看沒明顯要發展成熱帶性低氣壓，是否會變颱風還要觀察。氣象專家林得恩則提醒，南海熱帶擾動接手。

午後變天！　「下最大」地區曝

午後變天！　「下最大」地區曝

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

首颱「蝴蝶」可能下周二生成　靠近台灣程度「高壓強弱成關鍵」

首颱「蝴蝶」可能下周二生成　靠近台灣程度「高壓強弱成關鍵」

下周後半可能有颱風！專家揭2預報落差大　靠近、穿台都有機會

下周後半可能有颱風！專家揭2預報落差大　靠近、穿台都有機會

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

成龍新片砸13億慘仆街！

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

即／光華商場驚傳墜樓！35歲耳漏頭裂亡

午後變天！　「下最大」地區曝

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

獨／女大生獲釋！阿公要帶她做2件事

「10點後別去地下室」！員林國宅6/9深夜「送肉粽」路線曝光

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面