可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，原掠過台灣東北部海面的熱帶擾動無發展，南海的熱帶擾動發展緩慢；美國模式周四8時亦有類似模擬（上圖右），但南海擾動發展快速。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢；最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，北部、中部山區、東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周一至周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及部分鄰近平地；周二、周三東半部因水氣增多，轉有局部陣雨；周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢，氣溫略降。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整，原模擬掠過東北部海面的擾動發展機率降低；南海的擾動，歐洲模擬發展緩慢，美國（GFS）模擬則發展快速，其未來動向模擬亦有差異，對台灣構成的威脅，兩者大不相同，由於各國模式皆大幅調整中，不確定性太大，過多臆測也是枉然。