不怕元配和法律！「小三最怕什麼」諮商心理師給答案：她不能接受

▲小三最怕什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人「知三當三」，但小三真的什麼都不怕嗎？諮商心理師林萃芬日前在節目上分析，其實小三最怕的，不是法律也不是元配，小三最怕的是「小四」，因為直到小四出現，小三就終於能體會到元配當時受的傷害，以及嘗到「被背叛的」滋味。

感情中的第三者，到底怕什麼？諮商心理師林萃芬在節目《新聞挖挖哇》上提到，小三最怕的，其實不是法律，而是小四，「因為元配她可以接受，但是小四她不能接受」。可是男人如果有小三，有小四的機率高嗎？林萃芬也直言，當然有可能，「因為這就是他的一個情感模式」。

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林萃芬指出，當小四出現了，小三才真的會體會到，元配當初所受的傷害，「你也會嘗到被背叛的一個感受跟經歷，那你才會知道說，原來當初元配受的傷有多重」。她認為，如果有所謂的報復跟報應，「最大的就是其實是會有回報的，因為他的人格特質就是這樣」。

林萃芬也說，正因為這是那個男人的情感模式、人格特質，所以小三經歷和元配同樣狀況的可能性，真的是非常高的，「你不要太天真，覺得我是真愛，他只有愛我」，更不要相信對方所說的，自己當初是因為什麼不得已的原因才和元配結婚，「你真的都不要相信這一些」。