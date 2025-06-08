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心理師分析《鬼滅》角色9種決策方式　善逸「依賴」只有短期有效

▲▼鬼滅之刃。（圖／翻攝自X／kimetsu_off）

▲從《鬼滅》角色看做決定的方式。（圖／翻攝自X／kimetsu_off）

引言：《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》即將在台上映，相關角色人物討論度再起。心理師林萃芬曾在《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書中探討，每個人「做決定」的方式，深受性格特質與過往經驗影響，進而影響人際關係、人生方向、整體滿意度等。她將常見的決策風格分為9種類型，並以《鬼滅之刃》中的角色對照，讓粉絲更容易理解。

文／林萃芬
摘自／時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象
在動漫《鬼滅之刃》中，主角群不只是揮刀對抗惡鬼，每個人也都不斷面對內在的拉扯與決斷。例如角色「栗花落香奈乎」因為幼年創傷導致語言障礙，無法以言語表達自我，於是她選擇以擲銅板方式來做出決定。這個看似單純的行為，其實是面對人生壓力時所展現出的一種心理防衛機制。

首先是「理性計劃型」，這類人會主動收集資料、分析利弊，迅速做出明智決定。他們在面對問題時講求效率與邏輯，具備清晰判斷力與高度執行力。炭治郎、富岡義勇、鱗瀧左近次都屬於此類，他們在面臨抉擇時不拖延，行動果斷，也因此能贏得信任與成果。

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與之對照的是「衝動型」，如嘴平伊之助。他的決策模式是想到什麼就去做，未經深思熟慮。這類人雖然常給人行動力十足的印象，但也容易陷入「先做後悔」的循環，一連串錯誤往往來自於過度衝動。

▲▼鬼滅之刃我妻善逸。（圖／翻攝自Facebook／MUSE木棉花）

▲鬼滅中的角色善逸屬於「依賴型」，做決定時常常尋求他人意見。（圖／翻攝自Facebook／MUSE木棉花）

第3類是「依賴型」，如我妻善逸。他做決定時常常尋求他人意見，不太相信自己的判斷。這類人容易陷入「別人說了才算數」的狀態，雖然在短期內可以獲得安定感，但長期而言，會抑制個人成長與自我效能。

而「麻痺逃避型」則是另一種常見模式。這類人面對選擇時感到壓力巨大，因此選擇逃避或暫時麻痺自己。善逸除了依賴，也經常呈現出逃避傾向，例如用睡眠、情緒或幻想來逃開壓力源，這也是許多現代人常見的心理反應。

第5是「猶豫型」，這類人在面對選擇時收集大量資訊，反而因為資訊太多而難以抉擇。最常見的情況是「想太多卻不敢決定」，總是擔心選錯。雖然思慮周延，但也因此錯失良機，最後往往只能眼睜睜看著機會從身邊流走。

第6種是「順從型」，這些人內心其實有想法，但不擅表達，容易受到權威或外部意見左右。他們會為了避免衝突而選擇妥協，即便心中有異議，也會說自己沒意見。這類人在團體中看似融洽，實際上可能積累了許多壓力與委屈。

第7種則是「直覺型」，這類人做決定時不靠理性分析，而是單憑當下感受。當感覺對了，他們就會毫不猶豫地下決定；但一旦情緒轉變，原本的選擇也可能被迅速推翻。這種風格的好處是省事、迅速，但缺點是缺乏穩定性與深度評估。

第8是「延宕型」，這類人其實清楚問題所在，但總想拖到最後一刻才決定。他們習慣性說「再看看、之後再說」，明知道有急迫性，卻無法及時行動。這不只是拖延，而是一種迴避決策責任的心理策略。

最後一種是「宿命型」，他們相信人生的結果無論如何都不是自己能掌控的。遇到選擇時，他們選擇交給天意或他人來決定。這種做法雖然可以減少壓力與焦慮，但同時也讓自己失去改變命運的主動權，長期下來容易陷入被動與無力感。

沒有哪一種決策風格是絕對正確的，每種風格都有其優點與風險。關鍵在於覺察自己慣用的模式，並根據情境做出適當調整。若你發現自己總是過度依賴、逃避或拖延，其實可以透過學習具體的決策步驟來改善。

書中特別介紹一套實用的心理學工具「CASVE」決策五步驟，幫助人們系統性地做出適合自己的選擇：

第一步：「溝通問題」，也就是清楚知道自己當下面臨的落差與壓力，情緒若未被處理清楚，問題常會被誤解或放大。

第二步：「分析自己」，從性格特質、能力到價值觀都要一一檢視，才能找到最符合內心需求的選項。

第三步：「整合方案」，先開放性思考所有可能性，然後聚焦於真正實際可行的選項。

第四步：「評估選項」，也就是針對每個可能的選擇分析其利與弊，並依重要性排序，提升判斷力。

最後一步：「執行行動」，在評估有效性與可行性之後，設定具體步驟並真正付諸實踐。

這五個步驟，特別適合用來協助那些過度依賴、逃避或猶豫不決的人。只要願意一步步練習，就能培養出清晰且有力量的決策能力，進而為自己的人生負起責任。

現在，不妨問問自己：在過去的幾個重大選擇中，你是怎麼做出決定的？是果斷還是拖延？是憑感覺還是分析邏輯？「覺察」是改變的開始。從瞭解自己的決策風格開始，也許你會發現，人生沒有非走不可的路，但有一些選擇，會讓你走得更穩、更遠。

▲▼《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》。（圖／時報出版）

★作者林萃芬，專業諮商心理師，本文摘自時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，

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