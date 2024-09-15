　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒盤查遭警「大外割」上銬！音樂女師怒提國賠　一審判賠20萬

▲桃園市警局中壢警分局葉姓員警去年4月盤查女師詹慧玲，雙方口角後詹女被葉大外割制服送辦；桃園地院審理判處葉有罪，因葉員放棄上訴，停職令已生效。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲女師詹慧玲(左)拒員警盤查後被大外割摔倒在地，提出國賠獲賠。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者郭玗潔／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站徒步時被中壢警分局葉姓員警盤查，雙方口角後，葉員以大外割將詹女制服上銬後帶回派出所訊問，雙方事後互提告訴，桃園地院判決葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，分別判處4月與6月徒刑，2人均放棄上訴；另詹慧玲再請求國賠300萬780元，日前判決出爐，中壢分局需賠詹女20萬780元。

回顧整起案件，詹慧玲於2021年4月22日上午8時許搭火車到中壢火車站，下車後從後站步行至上課地點，途中被巡邏的葉姓員警臨檢，詹女認為依法無據，拒絕說出個資，脫口道「你真的很蠢」，葉員隨即以大外割將詹女摔倒，壓在地上制伏，並帶回派出所上銬扣留。事後雙方互提告訴，桃園地檢署偵辦後以雙方均不起訴處分結案，但詹女不服聲請再議，全案由台灣高檢署發回續行偵查，葉員遭檢方依妨害自由罪嫌提起公訴。

桃園地院2023年1月31日判決出爐，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處6月徒刑，由於葉、詹2人均未提出上訴，因此判刑確定。

去年3月底，詹慧玲再前往中壢警分局，遞交200萬元國賠聲請。她認為整件事不只員警本身有錯，而是警政體系墮落問題，警察不能為了績效去製造人民犯罪，警察職權不能過度擴權，這是整個警察局的責任；此外，整件事如果聲請民事賠償，只是針對葉姓員警個人，但這並非員警一個人的事件。

今年5月底，中壢分局希望賠償詹慧玲20萬元，但詹不願接受，提告請求國家賠償300萬780元。桃園地院近日審理，判中壢分局應給付詹20萬780元。可上訴。

ET快訊
快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝　享壽73歲
女師遭警「大外割」上銬！　怒提國賠300萬結果曝
周杰倫開唱「現場變大型瀑布」！　搖滾區粉絲慘樣曝光
快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」
愛莉莎莎鬆口談柯文哲！　14字吐心聲
中秋囤放爆竹煙火！　火藥量「破百公斤」慘了
教保員穿黑絲、熱褲拍抖音！　小朋友全入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

拒盤查遭警「大外割」上銬！音樂女師怒提國賠　一審判賠20萬

貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

不讓女友人上計程車　醉男咆哮拉扯運將...遭警壓制帶回管束

新北男疑毒駕失控撞11機車　再追撞前車+對向車…辯講電話分心

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

有夠扯！紅綠燈下占路搭帳棚烤肉　高雄機車行老闆吃罰單

民宅中秋非法囤放爆竹煙火！火藥量破百公斤　最高可罰150萬

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

拒盤查遭警「大外割」上銬！音樂女師怒提國賠　一審判賠20萬

貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

不讓女友人上計程車　醉男咆哮拉扯運將...遭警壓制帶回管束

新北男疑毒駕失控撞11機車　再追撞前車+對向車…辯講電話分心

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

有夠扯！紅綠燈下占路搭帳棚烤肉　高雄機車行老闆吃罰單

民宅中秋非法囤放爆竹煙火！火藥量破百公斤　最高可罰150萬

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

黃暐傑若明年選秀？葉君璋：健康無虞狀元也不是不可能

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

瑪麗亞凱莉踩15cm高跟鞋登萬里長城！　「緊身長裙」爬階梯要人扶

快訊／武俠片巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

AV女優本鄉愛遭騙上床！已婚YTR被挖2年前婚禮　「新娘全程超詭異」

腸病毒高峰！開學首周全台72班停課　羅一鈞：中秋後持續在高點

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

小鬼過世4週年…KID曬《空笑夢》MV圖！　吐思念：永遠的小隊長

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

社會熱門新聞

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

即／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男一審免關

陸男偷渡遭收押：想遣返到第三方國家

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

空拍畫面曝！桃園雪霧鬧坍方「山壁禿一片」

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

報案對話曝！陸偷渡男打119求救：是台灣嗎？

即／泰山社區大樓1女「7F墜1F中庭」亡！

警要拚5星挨轟！再爆令警專生「跳舞逗議員」　分局急回應

「閃雙黃燈」提醒後車反被罰　恆春警回應了

網友控不二糕餅有蟑螂　蛋黃酥同業指1處太詭異

更多熱門

相關新聞

台南近千名警力擴大臨檢　「火辣空姐」排排站

台南近千名警力擴大臨檢　「火辣空姐」排排站

台南市安平區台南大舞廳5日清晨發生槍擊案，警方獲報組成專案小組，調閱監視器查緝後迅速於同日下午逮到犯嫌，並起獲改造手槍2枝及子彈23顆；同時台南市警局連續3天針對特定場所臨檢，酒店小姐們分別穿著性感空姐裝、低胸緊身短裙排排站。

廟後性侵弱智女！淫狼完事後逼合照比YA

廟後性侵弱智女！淫狼完事後逼合照比YA

補習狼師對6童出手　被害童：想把他踹到月球

補習狼師對6童出手　被害童：想把他踹到月球

雷雨！狗流浪10公里來派出所報案

雷雨！狗流浪10公里來派出所報案

想硬上堂妹卻不舉！淫男怕被告先衝警局備案

想硬上堂妹卻不舉！淫男怕被告先衝警局備案

關鍵字：

警察局國賠非洲鼓女師判決

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面