拒盤查遭警「大外割」上銬！音樂女師怒提國賠　一審判賠20萬

▲女師詹慧玲(左)拒員警盤查後被大外割摔倒在地，提出國賠獲賠。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者郭玗潔／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站徒步時被中壢警分局葉姓員警盤查，雙方口角後，葉員以大外割將詹女制服上銬後帶回派出所訊問，雙方事後互提告訴，桃園地院判決葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，分別判處4月與6月徒刑，2人均放棄上訴；另詹慧玲再請求國賠300萬780元，日前判決出爐，中壢分局需賠詹女20萬780元。

回顧整起案件，詹慧玲於2021年4月22日上午8時許搭火車到中壢火車站，下車後從後站步行至上課地點，途中被巡邏的葉姓員警臨檢，詹女認為依法無據，拒絕說出個資，脫口道「你真的很蠢」，葉員隨即以大外割將詹女摔倒，壓在地上制伏，並帶回派出所上銬扣留。事後雙方互提告訴，桃園地檢署偵辦後以雙方均不起訴處分結案，但詹女不服聲請再議，全案由台灣高檢署發回續行偵查，葉員遭檢方依妨害自由罪嫌提起公訴。

桃園地院2023年1月31日判決出爐，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處6月徒刑，由於葉、詹2人均未提出上訴，因此判刑確定。

去年3月底，詹慧玲再前往中壢警分局，遞交200萬元國賠聲請。她認為整件事不只員警本身有錯，而是警政體系墮落問題，警察不能為了績效去製造人民犯罪，警察職權不能過度擴權，這是整個警察局的責任；此外，整件事如果聲請民事賠償，只是針對葉姓員警個人，但這並非員警一個人的事件。

今年5月底，中壢分局希望賠償詹慧玲20萬元，但詹不願接受，提告請求國家賠償300萬780元。桃園地院近日審理，判中壢分局應給付詹20萬780元。可上訴。