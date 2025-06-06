沉寂多日　38架次共機、7艘共艦出海擾台「四面環台」

▲最新中共解放軍軍事動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據國防部今（6日）公布共機最新動態資訊，在沉寂多日後，自5日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機38架次，配合另共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，5日上午6時一直到6日上午6時，38架次共機出海活動，其中35架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，另外，有共艦7艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。