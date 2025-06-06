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6國籍航空首推「軍人優先登機」服務　7/1起上路

▲▼國籍航空7月起首推軍人優先登機服務，交通部長陳世凱、國防部長顧立雄出席記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲國籍航空7月起首推軍人優先登機服務。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為向長期守護國家安全的國軍致敬，華航等6家國籍航空公司國際線航班7月1日起首度推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱表示，該尊榮服務7月起適用現役軍人，第二階段將評估是否擴及眷屬。

交通部長陳世凱與國防部長顧立雄今天聯袂出席記者會，宣布國籍航空的國際線航班7月1日起推出「軍人優先登機」服務，航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機；現役軍人本人出示軍人身分證供識別後，在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮6家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。

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交通部長陳世凱表示，國軍無私奉獻在第一線守護國家，國軍的存在國家能安定、人民才能安心，感謝6家國籍航空公司齊聚一堂展現對軍人敬意，也響應總統賴清德推廣的敬軍、愛軍理念，這是很重要的展現，交通部門提供給現役軍人尊榮登機禮遇和優先，希望趕在今年暑假7月1日讓所有軍人享受尊榮禮遇。

陳世凱也指出，未來第二階段也希望能努力讓現役軍人眷屬也能享有優先登機這樣的禮遇，直接走商務通道報到。

▲▼國籍航空7月起首推軍人優先登機服務，交通部長陳世凱、國防部長顧立雄出席記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱(下排左2)、國防部長顧立雄(下排左3)宣布國籍航空7月起推軍人優先登機服務。（圖／記者李姿慧攝）

國防部長顧立雄則表示，軍人優先登機服務展現國家對軍人辛勞奉獻的肯定，也是對國軍守護家園的支持和敬意；他上任後今年推出軍官開放出國自由行，軍人優先登機也是延續的方案，期勉官兵休假好好休息，身心保持最佳狀態。

顧立雄指出，軍人優先登機這項方案看似平凡，但對恪守職責軍人的認同和感謝，是對官兵很大的激勵，軍人優先登機體現軍人地位的提升，促成提升官兵榮譽感第一項重要成果，未來將持續保持照顧官兵初衷，讓官兵安心投入前線。

帶頭主動發起該服務的華航董事長高星潢表示，華航代表國內航空公司帶著感激的心，向國軍致上最高敬意，國家要發展社會繁榮，靠百工百業各司其職，前提是要有安全穩定的社會才能發展，靠的就是三軍將士努力造就安定安全。

高星潢指出，國軍平時接受嚴密訓練、堅守崗位，戰時要挺身而出，風災也都可看到國軍的身影，華航過去跟軍方淵源深厚，因此主動站出來希望能做些貢獻，對軍方有優先登機安排，代表國內業者用實際行動向三軍說聲謝謝。

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