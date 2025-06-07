柯志恩遭指「濫用公務車」怒提告　黃敬雅：請不要刻意轉移焦點

▲政治工作者黃敬雅。（資料照／豈有此呂）

實習記者石嘉豪／台北報導

曾投入高雄市議員選舉的政治工作者黃敬雅，日前在社群平台揭露國民黨立委柯志恩濫用公務車的歷史，並提及柯志恩還一路用到高雄，司機被操到過勞，柯志恩昨（6日）則透過辦公室表示，將對黃敬雅穿鑿附會的謠言提告。對此，黃敬雅回應，請不要刻意轉移焦點，柯志恩很聰明的充分利用公務車，那遇到爭議是否誠心、誠實的交代，這就是她的選擇了。

黃敬雅提及，她所發表的評論，係根據《鏡週刊》於2019年公開報導中，所揭露之具體內容，針對柯志恩在立委任內疑似濫用立法院公務車與司機資源一事，所進行的公共評論與社會質疑。

黃敬雅說明，全篇皆本於事實來源與合理評論，並未憑空捏造，完全符合公民在法治社會中對公職人員行使監督的正當權利，然而，其中「開去高雄」一語，確為誤植，與事實不符，她願負責任地予以更正並致歉。

不過，黃敬雅強調，也正因柯志恩長期選區定位模糊，時而板橋、時而高雄，致使社會認知錯亂，此種混淆並非空穴來風，她表示，重點從未偏離，也請不要刻意轉移焦點。

黃敬雅接著質疑，2019年那起濫用公務車的爭議事件至今未獲清楚交代，柯志恩從未對《鏡週刊》報導提出具體澄清或具體資料反駁，那麼請問，當年媒體拍下的公務車載人跑私人行程、司機工時超時、身心壓力破表的畫面，到底是真是假？

黃敬雅認為，若柯志恩覺得該報導非事實，為何選擇繞過媒體原始報導者，轉而對評論者興訟？此舉令人費解，也令人憂心寒蟬效應。她誠摯奉勸柯志恩，無須將一切社會輿論都視為「選舉操作」，身為立法委員，接受質疑、面對檢視，是基本義務。

此外，黃敬雅表示，回應社會質疑的方式，不該是提告，而是提出事實，民主社會中，監督不是犯罪，批評不是造謠，若一句評論就能成為提告對象，那真正該反省的，究竟是評論者，還是被質疑卻無法自清的人？

最後，黃敬雅還引用網路金句呼籲柯志恩，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」，妳很聰明的充分利用公務車，那遇到爭議是否誠心、誠實的交代，這就是妳的選擇了。