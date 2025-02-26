獨／女攤商愛上毒犯雙雙被通緝　「賓士撞輕軌」拆散鴛鴦

▲高雄輕軌車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

輕軌撞出案外案！日前高雄市發生一起車輛撞輕軌的案件，肇事駕駛逃跑，不過警方事後查出這名肇事駕駛是一名毒品女通緝犯，順利將她逮回，這名女子的背景也讓員警相當意外，因為在菜市場界有著不小名氣，總共有3個攤位，不少菜市場的攤商都認識她。

日前，一名44歲的呂姓女子駕駛賓士違規撞上輕軌，呂女肇事後不僅棄車逃逸，還留下車主朋友在現場，員警到場後認為事件並不單純，賓士車主知道躲不過，坦承車子是由呂女駕駛，還供出呂女為通緝犯身份，警方一查發現果然是毒品通緝，刑期為11年多，警方在車禍不到4小時後抓到呂女。

▲員警遭遇拒捕，手腳多處擦傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

呂姓女子到案之後，警方意外查出她的男友也是通緝犯，同樣也是毒品通緝，刑期16年多，因此24日佈線抓人，沒想到呂女男友是以工地小包身份作為掩護，平常在工地工作，且體型魁武壯碩，幾名員警在逮捕過程當中遭到對方抵抗，「一個打四個」，員警負傷掛彩，最後忍痛將他制伏。

據了解，呂女原本是高雄市三民區一帶的豬肉攤商，旗下有3個攤位，在菜市場界還小有名氣，經濟能力無虞，只是誤交這名吸毒男友，最後淪落成為販毒的毒蟲，現在2人都已經進到監獄服刑，不過呂女也因為撞輕軌，多了一條過失妨害舟車行駛安全罪，而男友也因為拒捕造成員警受傷，同時又在身上找到毒品，同樣也要面臨刑期加重的命運。