陸嬤「踩到洋蔥片」摔倒　向菜市場索賠85萬元

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南通一名62歲的婦人日前帶著孫女到菜市場買菜，踩到地上的洋蔥片摔倒，導致骨折、關節受傷及牙齒受損，氣得對菜市場提告，要求賠償她20萬元人民幣的人身損害（約85萬元新台幣）。

根據《紫牛新聞》報導，婦人當天下午到學校接了放學的孫女，順便前往菜市場買菜，因腳下踩到異物打滑摔倒。孫女看見奶奶摔倒，急忙報警求助。

警方蒐證後發現，地上有一片半透明白色糊狀的不規則溼滑垃圾，疑似是一片洋蔥。經醫院鑑定，婦人因摔倒造成右橈骨遠端骨折、牙齒損傷，右腕關節功能障礙。

▼阿嬤逛菜市場時滑倒，導致骨折、牙齒受損等傷勢。（圖／翻攝紫牛新聞）



婦人也氣得對菜市場提告，要求對方賠償她人身損害損失20.3萬元人民幣。但菜市場表示，他們有在入口處放置「行人注意地滑」的警示標誌，每個通道有都有鋪設「注意地滑」的地磚，也有廣播提醒行人注意安全，還安排了清潔人員進行清理，已經盡到了安全保障的義務。

菜市場還指控，老婦人當天穿著高跟拖鞋，走路時也沒注意路面情況，是自己的過錯導致受傷，應自行承擔責任。

法院審理後認為，菜市場在入口處設有小心地滑的提示，事發前十幾分鐘也有保潔人員進行清掃，盡到了一定的安全義務；但根據監控視頻，事發地面的垃圾並未被清理，菜市場對市場內的清潔管理明顯存在較大瑕疵，造成老婦摔倒，應當承擔侵權責任。

▼疑似導致阿嬤滑倒的洋蔥片。（圖／翻攝紫牛新聞）



法院還說，老婦行走時未注意觀察路面情況，本身具有較大過錯，但鑒於垃圾位於某商戶入口處，進入人員注意力在入口處的門簾上，容易忽略對地面的觀察，且該處又無相應安全提示。

經法院審核，老婦因傷造成的醫療費、營養費、殘疾賠償金等損失共計16.7萬元，法院判菜市場必須負擔50%的賠償責任，賠償老婦8.6萬元人民幣（約36.8萬元新台幣）。