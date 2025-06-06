快訊／百萬網紅指侵甜點師判囚3年10月　余尚泓認罪道歉文竟耍賤招

▲影評部落客余尚泓涉性侵，一審被判刑3年10月，上訴二審高院仍在審理，他與女方和解賠償，並在部落格PO道歉聲明但未設標題、行距甚寬。（圖／翻攝部落格《多多看電影》）

記者黃哲民／台北報導

經營部落格「多多看電影」擁有百萬粉絲的知名影評人余尚泓，2020年在自己開設的桌遊店內，涉2度以手指性侵受僱的女甜點師得逞，一審被依強制性交罪判刑3年10月，上訴二審高院審理期間，經法官移付調解，余男認錯賠償女方精神慰撫，並於部落格刊登道歉聲明，希望藉由和解爭取從輕改判。

《ETtoday新聞雲》記者今（6日）求證甜點師，她表示當年事發後斷絕跟余男聯繫，後來看到2023年余男被爆料劈腿多女且涉及妨害秘密案件，覺得「這個人根本不覺得自己做錯什麼」，決定鼓起勇氣提告，每次開庭都被余男的否認與辯解再傷害1次。

甜點師說，終於二審余男願意認錯和解，「我以為自己可以鬆一口氣了」，余男仍耍小手段，將道歉聲明刻意PO在荒廢1年多的部落格，不設定標題防搜尋，前面還用7篇新文章遮掩不露出於首頁，余男的律師起初也找不到放在哪個角落。

甜點師指出，余男種種試圖掩飾行為，讓她意識到對方有多惡劣，本來想說對方到了這個階段仍不放過她，不過「我現在想放過自己了」。

本案源於余男2017年透過交友軟體認識本件甜點師，密切交往4個月，之後以通訊軟體保持聯繫，2020年8月間，女方受僱到余男在北市萬華區經營的桌遊店製作甜點，隔月25日深夜10點多打烊後，她獨自在店內廚房加班，余男從後貼近並揉捏她肩膀。

▲▼影評部落客余尚泓涉性侵，一審被判刑3年10月，上訴二審高院仍在審理，他與女方和解賠償，並在部落格PO道歉聲明但未設標題、行距甚寬。（圖／翻攝部落格《多多看電影》）

甜點師表明「我在忙」、「我有男友」、「不要碰我」等語，余男不顧她用手推擋，緊抱她強吻臉、頸等處，甜點師緊閉雙唇歪頭閃躲，又併攏雙腿夾緊，仍不敵余男蠻力，遭余男用手指性侵得逞。

她忍住故意不出聲、沒反應，讓余男自覺掃興離開，但10分鐘後余男捲土重來，企圖以相同方式挑逗女方，最後再以手指性侵了事。

甜點師當下腦筋一片空白、身體僵直，隔天離職隱忍到2023年間，見到余男被爆料劈腿多女、將桌遊店當成「砲房」嘿咻，且疑似留存店內監視器拍到的性愛畫面相關報導，決定挺身提告，少見地以告訴人身分主動通過測謊，並提出2人通訊紀錄為證，出庭和余男對質。

余男在台北地院一審期間不認罪，辯稱當時和女方常有親密行為，即使女方已有男友，店內有大面落地窗、可看到女方在廚房做甜點，也常有客人在店內玩桌遊到凌晨，他不敢冒險侵犯，女方也可逃離呼救。

余男更稱女方是合作的甜點師，因成品不佳、賣不好，2020年9月底停止合作，他不確定女方「是否因此有不良情緒」，辯護律師指女方提告動機可議，就算余男令人討厭、是渣男，性愛關係浮濫，不代表就是性侵犯。

甜點師的室友證稱她講述自己「好像被性侵」過程，平靜地笑著流眼淚，那種反應很恐怖，諮商心理師證稱女方哭著描述，夾雜悲傷、羞愧等情緒，直到看見余男被爆料的報導，知道其他被害人很生氣，稍微釋懷。

一審查明甜點師事發隔天跟閨蜜訴苦，竟檢討自己是否讓余男感覺受暗示、很廉價，顯非虛構或刻意誣陷，余男也承認女方當時應該有說「不要碰我」，法官指檢方起訴的權勢性交罪嫌不妥，去年（2024年）底改依強制性交罪判刑3年10月。