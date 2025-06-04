信義區幼兒園性侵案「受害家屬提國賠」　教育局：已收請求書

▲毛畯珅遭控對多名學童性侵、猥褻。（圖／記者吳銘峯攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市男子毛畯珅在母親開設的信義區某幼兒園內擔任教保員，因涉及性侵而被重判28年8個月。北市民意代表今（4日）質疑此案處理過程，要求北市府應認錯、道歉、賠償。北市教育局表示，已針對全案進行徹底檢討，昨日也收到部分家屬的國家賠償請求書，將依國家賠償處理流程依法辦理。

立委林月琴今日與議員洪健益、人本教育基金會共同舉行記者會，痛批在信義區幼兒園性侵案中市府失職。她指出，大家該知道的3件事是，家長2022年即報案，教育局卻推託不處理，導致更多兒童受害；調查交由約聘人員執行，監視器與報告拒絕提供；家長申請心理諮商，市府竟稱「預算用罄」。

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林月琴表示，陪同家長正式申請國家賠償，因為市府有5大失職，包括未依法啟動機制、非專業人員調查、各種理由拖延提供監視器與資料、認定標準不一以及拒絕心理支持。

對於上述質疑，教育局強調，已針對111年處理過程進行全面檢討，局內相關責任人員也已進行議處，112年「教保相關人員違法事件調查處理辦法」修訂後，蔣市府上任後即針對行為人及負責人採最重懲處，並提出10大精進方案據以實行，在113年主動移送監察院調查。教育局嚴正強調面對幼兒不當對待、性別案件，一旦查獲有明確事證，必即刻從重嚴懲，對行為人決不寬貸。

教育局也證實，昨天已經接獲本案部分受害者家屬遞交國家賠償請求書，後續將依國家賠償處理流程依法辦理。而針對民眾、民意代表及媒體等提出北市府應可改善行政作為相關建議，都會納入整體政策精進方向作評估，北市府虛心且深刻檢討，盼能塑造安心有保障之幼教環境，杜絕類似犯罪事件再度發生，全力維護孩童安全。