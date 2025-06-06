　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

記者張方瑀／綜合報導

來自台灣的日本《芥川獎》作家李琴峰，控訴遭日本山梨縣甲府市議員村松弘美在社群媒體上揭露其跨性別身分，導致名譽受損並侵害隱私，5日正式向東京地方法院提起民事訴訟，除要求刪除相關貼文外，也求償550萬日圓（約台幣112萬元）。

▲▼李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本最重要的純文學獎項芥川獎，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

▲李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本《芥川獎》，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）

綜合日媒報導，現年35歲的李琴峰在2013年赴日前，已依法完成性別變更手續，並以女性身分生活多年。然而去年5月下旬，李琴峰發現甲府市議員村松弘美在Facebook上發文，指稱李「身體是男性，且未接受手術」，相關內容疑似未經當事人同意即對外揭露，引發爭議。

李琴峰認為，此舉已對她造成名譽毀損與重大心理傷害，因此決定採取法律行動捍衛權益。她向東京地方法院提出訴訟，要求對方刪除相關內容，並賠償精神損害。

對於遭提告一事，村松表示，第一篇貼文經警方勸告後已刪除，目前尚未收到訴狀，待收到後會與律師討論是否構成名譽毀損。

值得一提的是，5日眾議院憲法審查會亦針對「憲法與現實的落差」展開討論，立憲民主黨在會中呼籲，應修正《性別認同障礙特例法》中關於戶籍性別變更的相關條件，反映多元性別的社會現實。

►旅日作家李琴峰發「被迫出櫃聲明」！6千字長文痛訴遭「跨海追殺」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生閨蜜淪豬仔沒給錢「下周很難過」　詐團裝可憐下令追吞錢仔
快訊／「超巨花岡石」4樓墜落　砸爆6機車
悲慘身世曝！2女大生淪豬仔　阿公淚求政府幫幫忙
警遭猛撞！頭部爆血噴分隔島畫面曝　同仁急喊：學長你先壓著
女軍官酒醉海軍艦長脫光硬上！輔仔1通電話救了她
川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招
雲林驚見UFO？「3白色閃爍光點」平行移動畫面曝光
快訊／台北列入警戒區！17縣市豪大雨特報　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

馬斯克唱衰！　預言川普關稅將讓美國下半年「陷入經濟衰退」

川普捲入「淫魔名單」是什麼？　4大QA看懂驚人內幕

美法官出手了！　擋下川普禁哈佛新生入境美國

馬斯克、川普公開叫罵！　決裂時間軸一次看

川普馬斯克開撕　美媒揭「真正原因」

冤獄16年真相曝光！　加州男子遭「移民養女」指控性侵

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【一年3次！】沈伯洋父公司遭陸制裁！　酸回：非常榮幸

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

馬斯克唱衰！　預言川普關稅將讓美國下半年「陷入經濟衰退」

川普捲入「淫魔名單」是什麼？　4大QA看懂驚人內幕

美法官出手了！　擋下川普禁哈佛新生入境美國

馬斯克、川普公開叫罵！　決裂時間軸一次看

川普馬斯克開撕　美媒揭「真正原因」

冤獄16年真相曝光！　加州男子遭「移民養女」指控性侵

27年肯德基剛宣布熄燈秒掛租　一查房東竟是高雄陳家

吳豊山喊話對岸：協商兩岸新關係　停止統戰分化與機艦擾台

賈靜雯「鉛筆腿基因太強」！19歲梧桐妹完美遺傳…中空近況照曝光

瘦子「你後面有車」爆紅嗨喊：是我的願望　官宣確定「會出擋泥板」

收LINE Pay通知「已重複扣款」　1動作存款恐被掏空

白冰冰爆料賀一航曾經「託孤」　吳淑敏大讚曾治豪MVP

高雄三大總工會祝賀「五星市長」　陳其邁承諾：提升勞工權益

AI要像人但不能「假裝是人」　OpenAI：不能讓人誤以為它活著

苗栗鯨友百貨大樓「超巨花岡石」4樓掉下　砸中麥當勞外6機車

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國際熱門新聞

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

支持彈劾川普！　馬斯克：應該讓范斯接任

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

川普馬斯克「全面開戰」　最糟下場曝

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

即／俄發動大規模空襲　基輔多棟建築遭擊中

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

學霸AV女優靠「客製影片」月入30萬

川普馬斯克爭執惡化　特斯拉股價慘崩美股收黑

馬斯克稱川普與「淫魔富商」有關　白宮回應

香港富婆越洋求「捐精」　馬國男痛失113萬退休金

川普禁哈佛新生入境　美國法官出手了

台男馬來西亞落軌亡　關鍵37秒畫面曝

更多熱門

相關新聞

大阪萬博檢出退伍軍人菌　淺水池停用

大阪萬博檢出退伍軍人菌　淺水池停用

大阪萬國博覽會歷經蟲蟲之亂後，努力重振旗鼓，協會今（5日）又對外表示，因5月下旬在會場內「靜謐之森（静けさの森）」的淺水池中檢出超標的退伍軍人菌，已於報告提出2天後停止淺水池的使用。

北韓4人木船「越界漂流」！拒投誠南韓

北韓4人木船「越界漂流」！拒投誠南韓

陸留學生「口罩藏麥克風」！日本考多益當槍手

陸留學生「口罩藏麥克風」！日本考多益當槍手

侵占史蹟地經營露營場　陸夫妻被判刑

侵占史蹟地經營露營場　陸夫妻被判刑

金正恩發話「無條件挺俄羅斯」！

金正恩發話「無條件挺俄羅斯」！

關鍵字：

台灣作家李琴峰芥川獎日本議員跨性別日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

慰勉警察人員全年無休辛勞　內政部宣布6月15日警察節放假

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面