男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

記者張方瑀／綜合報導

來自台灣的日本《芥川獎》作家李琴峰，控訴遭日本山梨縣甲府市議員村松弘美在社群媒體上揭露其跨性別身分，導致名譽受損並侵害隱私，5日正式向東京地方法院提起民事訴訟，除要求刪除相關貼文外，也求償550萬日圓（約台幣112萬元）。

▲李琴峰作品《彼岸花盛開之島》獲日本《芥川獎》，也是首位拿下該獎項的台灣作家！（圖／文化部）



綜合日媒報導，現年35歲的李琴峰在2013年赴日前，已依法完成性別變更手續，並以女性身分生活多年。然而去年5月下旬，李琴峰發現甲府市議員村松弘美在Facebook上發文，指稱李「身體是男性，且未接受手術」，相關內容疑似未經當事人同意即對外揭露，引發爭議。

李琴峰認為，此舉已對她造成名譽毀損與重大心理傷害，因此決定採取法律行動捍衛權益。她向東京地方法院提出訴訟，要求對方刪除相關內容，並賠償精神損害。

對於遭提告一事，村松表示，第一篇貼文經警方勸告後已刪除，目前尚未收到訴狀，待收到後會與律師討論是否構成名譽毀損。

值得一提的是，5日眾議院憲法審查會亦針對「憲法與現實的落差」展開討論，立憲民主黨在會中呼籲，應修正《性別認同障礙特例法》中關於戶籍性別變更的相關條件，反映多元性別的社會現實。

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