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3秒抓住企業目光！網議TOP7履歷撰寫重點　新鮮人一定要懂

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲投履歷是多數人求職的第一步，一份出色的履歷能讓企業快速了解求職者，進而獲得面試機會。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著畢業季來臨，求職市場迎來新一波人潮，對於即將踏入職場的社會新鮮人而言，如何寫好第一份履歷，往往成為通往理想工作的關鍵，想讓人資留下好印象、順利進入面試階段，撰寫履歷的眉角絕對不能忽視。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「履歷注意事項」的網路聲量表現，整理出網友熱議的7大履歷撰寫注意事項，無論是初次求職或準備跳槽，不妨對照檢視，讓履歷更具競爭力。

觀察近一年網路針對履歷注意事項的討論，以「展現自己的亮點與優勢」最受熱議，許多網友指出，履歷的目的就是展現自身亮點，讓企業能看出求職者「與其他競爭者（比起來）有哪些地方來得更獨特、更厲害」。一位擔任人資的網友分享，不少履歷都犯了「亮點不明確」的錯誤，建議以具體數據及成果說明工作績效，並舉例「寫『負責社群經營』沒人看得出你成效好不好，如果你寫『三個月讓粉絲成長 60%、互動率翻倍』，效果完全不同」。

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網友熱議的7大履歷撰寫注意事項（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲履歷撰寫時，不妨參考網友們熱議的注意事項。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「使用條列式敘述、避免流水帳」也是不少人提到的重點。在有限篇幅內，履歷應架構清晰、內容精簡，避免流水帳式的敘述，不少網友就提到自己會採用條列式說明，「希望考官能簡單快速看到重點」。另有求職者發文請益如何修改履歷，吸引留言回覆「可以多加點量化數據或指標，格式也可條列式，減少敘述性用詞」，認為企業在瀏覽履歷時通常「不超過3秒」，應以能「一眼清楚明瞭妳的亮點、專長與技能」為撰寫目標，此外，也有其他人提醒「履歷表要精簡，重複性的工作不要一直描述」，履歷內容應避免冗長重複，將重點聚焦於具體成就與關鍵能力，才能讓面試官迅速掌握求職者的優勢。

「避免虛假、無佐證之內容」同樣是撰寫履歷時的要點，部分求職者為了讓履歷更加吸睛，可能會修飾甚至誇大經歷，但履歷造假可說是求職時的大忌，除了違反基本的誠信原則，若被揭穿，也可能導致失去理想職缺。一位網友分享自己在擔任面試官時，曾遇過不少求職者誇大工作頭銜的情形，「助理自己改經理，行政自己改專案負責人」，指出「雖然有的人面談後真的蠻優秀的，但是會造假履歷的人品，絕對不容許」。不少人也認為，不實履歷很容易在面試與背景調查時被發現，「面試的重點就是確認履歷的真實性」、「灌水會增加曝光率，但面試之後只會浪費雙方的時間」、「很多公司都有背景調查」，提醒大家履歷「可以包裝不要造假」。 

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