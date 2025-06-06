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飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

▲▼行李箱、行李箱示意圖、輸送帶、托運行李、機場行李。（圖／VCG）

▲下飛機後，需要在轉盤處，等待托運行李。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

搭乘飛機抵達目的地之後，最不希望發生的事情之一，就是落地後仍耗費大把時間「等行李」，甚至延誤行程。對此，航空專家傳授5個鮮為人知的訣竅，有助於更快拿到行李。

晚點報到、但不要太晚

美國地勤修托（Thomas Lo Sciuto）在問答網站Quora表示，行李通常依照報到順序上機，越晚報到的行李越靠外側，也越快被取出。但這個方法也有風險，因為如果時間拿捏不好，很可能不小心錯過班機。

索取「特別」貼紙

向報到櫃台的地勤或行李員索取「優先」或「易碎品」貼紙，貼在行李上。其中，被標註「易碎品」的行李往往最後才被裝運上機，放置在其他行李上方，落地後通常也會率先被運下飛機。

▼頭頂置物空間，用於放置隨身行李。（示意圖／CFP）

▲▼飛機,搭飛機,搭機,頭頂置物櫃,上方行李櫃,overhead locker,。（圖／CFP）

成為飛行常客

旅遊網站Going專家納斯特蘿（Katy Nastro）表示，成為航空公司的飛行常客，有助於確保行李總是第一批被卸下。一些航空公司會用不同標記方式，讓系統及行李員清楚識別一般乘客與飛行常客的行李。

寄掛行李

如果遇上班機客滿，可以把握機會，免費在機艙門口「寄掛行李」（gate check）。納斯特蘿認為，這是旅客「不用在轉盤等待行李的黃金機會」，但通常唯有座位上方置物空間有限的國內小型航班，才有這種在登機空橋領取托運行李的服務。

搭乘頭等艙

旅遊網站Dollar Flight Club的航空專家紐加藤（Jesse Neugarten）說，確保行李首先被卸下飛機的最佳方法，就是搭乘頭等艙。他解釋，頭等艙乘客的行李，往往放在不同的行李車，以利分類並且快速送達，「這是航空公司仍然優先考慮的少數幾個長期福利之一。」

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