出國超過20次　喜歡慢步調「1天只排1景點」！男友怨：浪費時間

▲兩人意見喬不攏。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶出國是感情大考驗最佳時機，從行前規劃、景點安排，到出發後遇到的小問題，都考驗著兩人，一名女網友表示，已經出國超過20次了，一直都喜歡慢慢走、慢慢看，一天排一個行程，但男友第一次出國，希望可以將整天的行程排滿，才值回票價，因此兩人一直無法達成共識，只好向網友求救，貼文掀起熱論。

一名女網友在Dcard發文，分享與男友規劃出國行程時的困擾，兩人因旅遊方式的不同而產生意見分歧。自己已經出國超過20次，習慣慢步調旅行，喜歡在景點久待或坐在咖啡廳享受城市氛圍，「對我來說，旅行不是一直趕行程、去很多地方」。

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然而，男友因為是第一次出國，認為行程應該安排得緊湊些，才能充分利用時間和金錢，覺得一天只去一個景點過於鬆散。原PO坦言，男友的「趕行程」方式讓她感到壓力，難以真正享受旅遊，「這樣會讓我覺得壓力很大，根本沒有在享受，我這樣真的錯了嗎？」

貼文曝光，網友認為雙方都沒有對錯，應該要溝通，並互相配合，「兩個都沒錯，出遊的步調不一樣而已；妳出國很多次，他是第一次出國，會想要跑很多景點，比較划算不浪費錢也是滿正常的」、「沒有對錯，只是你們兩個在這點上價值觀不一致而已」。

也有網友給出建議，「既然你男友第一次出國，旅遊這事情對他來說就很稀有，可以一半一半，或是70％按他的節奏跑，就互相配合，不用這麼極端」、「如果我是妳，我會因為出國經驗豐富，而希望讓男友的『第一次出國』充滿期待的行程和無遺憾的回憶，我的出國經驗豐富會用在這時候，而不是放大兩人的差距」。