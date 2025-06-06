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台灣「資通電軍」被懸賞！　神祕背景起底隱身北中南

▲▼陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

▲陸公安通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元。（圖／翻攝大陸公安）

記者葉國吏／綜合報導　

中國大陸公安5日發出懸賞公告，通緝20名台灣「資通電軍」成員，每人懸賞1萬元人民幣（約4萬元新台幣）。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑呼籲民眾，配合中共提供資料的話，恐違反《國安法》，千萬不要為了1萬元人民幣隨便配合。

廣州市公安局天河區分局5日發出懸賞公告，通緝20名台灣「資通電軍」成員，懸賞每人1萬元人民幣，並指控「資通電軍」頻繁對大陸不同領域機構實施無差別網路攻擊活動，無底線發動網路戰，圖謀竊取敏感數據，向無情報價值的網路系統上傳「台獨」「精日」標語，煽動分裂國家，並惡意破壞網路系統正常運行，性質極其惡劣，影響相關機構的正常生產運營，涉嫌嚴重違法犯罪。

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說是抹黑資通電軍，「執行企業網攻絕非事實。」梁文傑也呼籲民眾，配合中共提供資料恐涉及違反「國安法」，不要為了1萬元人民幣隨便配合。

根據《聯合報》報導，中國所指的資通電軍，其實就網路戰聯隊，主要分布在北、中、南的公務機關中的一間房間，這些人都是具備資通、資安、或駭侵專長的年輕軍文職人員。不過也由於有高明網攻手法的人通常較不拘僅，也不喜歡被登錄在案，所以將其吸收也是情報單位艱難的業務之一。

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