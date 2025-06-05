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乘客只能從左艙門登機　專家揭秘！竟與航海歷史傳統有關

專家表示，乘客之所以只能從飛機左側艙門登機，與航海歷史有關。（示意圖／Pexels）

▲ 專家表示，乘客之所以只能從飛機左側艙門登機，與航海歷史有關。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

無論是在哪個國家搭機、選擇哪一家航空公司，都只讓旅客從飛機左側艙門登機和下機，專家對此表示，該項做法其實源自古早的航海歷史。然而，中國大陸一架東航班機日前落地後，竟有男乘客在飛機仍在地面滑行階段自行打開右側逃生門，只是為了「透透氣」，造成現場一陣混亂。

《每日郵報》報導，《The Aviation Historian》（航空歷史學家）總編輯麥可奧克利（Michael Oakley）表示，飛機總是讓乘客從左側登機的慣例，可追溯至航海文化歷史。他指出，許多航空術語，例如舵（rudder）、駕駛艙（cockpit）、船艙（cabin）、艙壁（bulkhead）、船節（knots）都來自大航海時代，「船隻靠岸時習慣左側對準港口，飛機也比照辦理，讓人們從左側登機。」

奧克利表示，此項做法在航空旅行風氣興起之初便被相關人士延續下來，從而也被套用至全球的航空業。儘管美國聯合航空（United Airlines）1930年代時，曾嘗試讓乘客改從右側登機，但隨著航空旅行市場快速成長，該公司最終仍恢復左側登機制度，因其於操作與動線安排上更為高效。

華盛頓「飛行博物館（Museum of Flight）」專家馬修伯切特（Matthew Burchette）補充，飛行員座位通常位於機長座左側，因此機場設計登機門在飛機左側，有助飛行員駕駛飛機時更精準判斷距離。此外，若所有飛機一致從左側艙門作業，也能簡化地勤人員的操作流程，他們幫飛機加油、裝卸行李與餐食補給皆可從右側艙門進行，不會干擾乘客上下機。

不過，中國大陸東方航空日前卻傳出離譜插曲，一架編號MU5828的航班5月11日上午8時42分自湖南省長沙市飛抵元南省昆明市長水國際機場，正當飛機在地面滑行階段準備停靠時，一名男乘客突然打開機身右側的逃生門，並放下逃生滑梯。

對此，目擊者表示該名男子當時當時看起來情緒平穩，並對其他乘客聲稱自己只是想「透透氣」。然而，男子突如其來的舉動在機艙內引發一陣混亂，導致全機乘客被延誤下機近20分鐘，空服人員也緊急出動處理現場狀況。男子事後被機場警方帶走調查，所幸無人於事件中受傷。

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