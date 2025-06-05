柯文哲硬碟藏不雅片？律師反對直接讀硬碟　法官責：不早講

▲台北地院審理京華城案，今（5日）勘驗柯文哲被查扣的1顆行動硬碟，律師抗議直接讀取硬碟造成「證據斷鏈」，法官反責若很重要，為何不早講。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（5日）下午勘驗柯文哲被查扣、先前被稱藏有不雅片的編號A1-37行動硬碟，法官極力保護柯私人檔案不曝光，也沒碰觸敏感的「Woman」資料夾，仍被律師團質疑直接讀取硬碟，破壞資料原始性使「證據斷鏈」。法官語氣溫柔地指責律師不早講，但勘驗原物忠於證據本身、未變動任何資料，也全程錄影錄音，過程合法。

檢方起訴柯文哲於京華城案，涉收威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，其中1500萬元記載於1個名為「工作簿」的Excel檔，就存在A1-37硬碟裡。柯多次表示，這顆硬碟確實在他家被扣，但非他專用，幕僚助理也會幫存資料等。

這顆硬碟受矚目原因，在於今年（2025年）3月20日，柯文哲痛批檢方羅織罪名誣陷他，當庭爆料偵辦檢察官林俊言誆他這顆硬碟藏有不雅片、「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾」，柯自稱幸好想起「陳佩琪家教甚嚴，我不可能有這種東西」，才沒上當。

檢方聲請勘驗這顆硬碟儲存路徑PhotoHuman內的「Woman」資料夾，證明沒唬弄、逼供柯文哲，外界一度歪樓猜測不雅片女主角是誰，但法官沒准許這個勘驗理由。檢方改聲請勘驗19個檔案路徑等資訊，證明硬碟內資料就算不是柯親寫，也是柯以代號「Wen」親存。

柯的律師團事前一再要求勘驗過程別曝光與案情無關的私人檔案，今下午2點法官剛拿出這顆硬碟，律師團立刻反對直接插電腦讀取，認為應改用複製這顆硬碟所有內存資料所做成的「映像檔」，以免破壞資料原始性造成「證據斷鏈」。

事出突然，法官急召資訊人員協助，以不變動硬碟內任何資料內容與建立、修改日期等資訊方式，逐一核對檢方所提19個檔案的儲存路徑無誤，不僅完全沒碰觸「Woman」資料夾，更慎重關閉投影，僅法官及資訊人員所用螢幕秀出勘驗檔案，確保硬碟內隱私不外洩。

檢辯雙方也看不到法官操作過程，檢方表示這些檔案包含柯對部屬的主觀評語等不能假手他人內容、「工作簿」檔案就是金主捐錢帳冊，並非任何人可隨便傳來傳去，且這些檔案儲存者代號，絕大多數為「Wen」，正是柯慣用代號之一。

柯的律師團表示這顆硬碟存有逾31萬個檔案，其中1.5萬多個文件檔，包含6783個Word檔、2750個Excel檔、3250個PPT檔與2533個Pdf檔，檢方聲請勘驗19個檔案不具代表性，柯沒看過硬碟內的「工作簿」檔案，「Wen」只是電腦代號，不能推論柯就是存取者。

柯的律師團更槓上法官，再三認為直接讀取硬碟已改變證據原始性，主張「數位證據極易被變動，且不易看出被變動」，不只一審應保持證物原貌，日後上訴二審也需要，證據的同一性會有爭議。

沈慶京的律師加碼指出，在公開法庭開啟原始證據勘驗，本身沒問題，但檢方查扣與保存這顆硬碟的過程，似乎沒依法防止證據遭變動污染，「工作簿」檔案出現「小沈/1500」的記載是否屬實，很有問題，遑論能否證明檢方指控沈行賄柯。

法官沉默半响，以溫柔口氣連串指責律師團不早講、也沒具狀表明勘驗方式，開始勘驗才說要用映像檔，還端出「證據斷鏈」名詞怪罪勘驗不當，卻沒說明有何重要關連性，僅稱「理應如此」，但「證據斷鏈」目的是確保證據呈現於法庭時忠於原貌，這顆硬碟也經刑事局完整拷貝保存。

法官強調檢方聲請勘驗目的，是證明柯文哲為這顆硬碟的擁有者、資料的製作者、存檔者，直接讀取硬碟勘驗就是忠於證據本身，勘驗全程錄音錄影，並請資訊人員把關協助確保沒變動資料，過程合法，不知律師團一再質疑勘驗方式目的，但即使上訴也不怕受檢視。

法官一口氣念了6、7分鐘讓書記官逐字打進筆錄，表示本來想問律師意見，「但因為打太長，就不問了」。

檢方呼應法官看法，主張刑事訴訟勘驗的標準程序，就是勘驗原物，強調查扣這顆硬碟全程錄影，封條、用印齊備，不僅取得合法、勘驗也合法，且若真的用映像檔勘驗，難保律師團之後不會主張映像檔與原始證據不同，結果還是得直接讀取硬碟確認。