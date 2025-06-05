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社會 社會焦點 保障人權

25歲長髮女肇事道歉「誠意滿出」！34秒鞠躬火辣片瘋傳　警方說話了

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

國道3號日前發生一起輕微車禍，現場一名長髮女子不斷鞠躬道歉，影片被網友分享到臉書社團「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」，其中她彎腰時衣著略顯火辣，露出乳溝畫面，引來網友熱烈討論。對此，警方今（5日）也出面說明車禍原因了。

據了解，這起車禍發生在2日下午1點55分左右，地點位於國道3號北向43.6公里的土城路段。一輛租賃車行駛在內線道時，疑似突然變換至內二線道，恰巧外側一輛小貨車同時要切入該車道，雙方駕駛反應下切回原車道，結果後方車輛煞車不及發生追撞。

▲女駕駛道歉「誠意十足」，畫面引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook）

▲女駕駛道歉「誠意十足」，畫面引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

事故發生後，一名長髮女駕駛下車頻頻道歉，鞠躬時更是露出豪乳與深邃乳溝，畫面在臉書社團「重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光後瞬間引發熱議，不少網友紛紛笑稱「長輩都出面了，面子還能不給嗎?」、「我也感受到道歉的誠意了」、「誠意十足 」、「這車禍現場處理狀況我看了好久」、「道歉的真理」。

國道警方今證實，事故發生在2日下午1點54分許，肇事主因為25歲詹姓女駕駛在變換車道時疑操作不當，碰撞到內側車道由29歲謝姓男子所駕駛的小客車。所幸事故現場無人受傷，雙方皆無酒駕情形，事故在當天下午2時15分排除，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▲女子駕駛租賃車時因未依規定變換車道，釀成事故。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子駕駛租賃車時因未依規定變換車道，釀成事故。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方也提醒，國道事故中「未依規定變換車道」為常見肇因之一，違者可處新台幣3,000至6,000元罰鍰，若導致重大傷亡，還可能面臨吊扣或吊銷駕照的處分，呼籲駕駛人在行駛國道時務必保持車距、注意變換車道時機，確保自身與他人行車安全。

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