高中學霸造假「最佳辯士」請假3天未到校　是否出席畢典有變數

▲▼楊姓高中生的錄取資格陸續被陽明交大等校取消，校方表示將全力協助7月分科測驗。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名私校楊姓高中生學測74級分，正取陽明交通大學等4校，卻被網友抓包備審資料有誤，陸續被取消錄取資格，楊生在社群自述「對不起，我這樣寫確實不對，那時候是聽從老師建議」，引發外界質疑。對此，校方則表示，孩子曾諮詢多名國高中老師，再綜合匯整，老師並沒有指導該如何寫，目前除了積極進行心理輔導之外，也告知如果要參加7月份的分科測驗，要在6月17日前報名，以免影響升學。

楊姓高中生在社群平台上分享正取4所醫學院、1所備取，並且分享學習歷程，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，但經網友查證，楊生只是某場次中的「優秀辯士」而非「最佳辯士」，備審資料的錯誤，引起軒然大波，最後被多所學校取消錄取資格。

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有網友爆料，老師教導學生造假備審資料，造成正取資格被取消，斷送個人前途，學生成了代罪羔羊，一所辦學有成的學校，為何淪落用欺騙堆砌升學榜單？楊姓學生則回應，「對不起，我這樣寫確實不對，那時候是聽從老師建議這樣寫，但只有那一項是被改過的，其他項都是真的，而且資料上附有自己證書，我覺得沒有欺騙審查委員。」

學校表示，楊生成績非常優秀，是直升學生，校內人緣好，常常和學弟妹分享他參加社團、校外比賽的心得，深受老師喜愛，因此製作學習歷程時，他諮詢了國高中好多老師，再綜合繕寫，絕不可能是哪個老師叫他該如何寫？可能是學生理解有誤。

▲楊姓高中生在社群指出是聽從老師的話寫備審資料（圖／民眾提供）

至於「最佳辯士」一詞，校方幫學生澄清，在民間舉辦的叡德盃辯論賽，楊生確實在該項比賽中拿到「最佳辯士」、「殿軍」兩個獎項，但外界卻視而不見。

另一方面，楊生從3日起請假，今天已是第3天，學校周六畢業典禮，有人擔心如果出席，會不會遭受指責，但也有很多師生想當面表達關懷和不捨之意，校方也不知道他會不會出席？

校方表示，目前除了全力進行心理輔導、保護學生之外，也會提醒如果想要升學，7月份的分科測驗是最後一次機會，而報名期限在6月16日和17日，希望學生把握時間。