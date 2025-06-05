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外送員送餐吸菸、食品未包覆完整恐挨罰　業者：配合政策

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲食藥署公告修正衛生規範準則，針對外送員、外送過程提出多條新規。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

衛生福利部食品藥物管理署4日公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員取得及交付食品時，不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖等行為，且食品須完整包覆，違規最高可開罰新台幣2億元。對此，2大外送平台也做出最新回應。

「食品良好衛生規範準則」增訂食品外送服務新規，包括外送員應經衛生安全管理之教育訓練並作成紀錄；外送員在取得以及交給消費者食品時不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖或其他污染食品之行為；外送箱須具密封保溫效果；外送過程中食品應完整包覆、避免溫度劇烈變動，且要指派管理衛生人員管理外送員及外送箱之衛生。

新規也明訂所有接觸食品的新進人員皆須接受至少3小時的食品安全教育訓練，並於每年持續進修至少3小時，且在作業場所須全程佩戴口罩。如有違反以上規定且未限期改正，可開罰至少6萬元、最高2億元。

對此，Uber Eats表示：「食品良好衛生規範準則所增訂的外送服務衛生管理規定，目前均已落實在平台針對外送合作夥伴提供的食品安全衛生教育課程中，內容包含保溫袋的使用與清潔、正確處理特殊餐點、維持包裝完整，以及冷熱餐點的有效區隔與運送時的遮蔽措施，避免食品受日曬、雨淋或劇烈溫濕度變化影響等。」並強調將持續配合政策方向提供消費者安全、可靠的外送體驗。

foodpanda則強調：「所有外送夥伴在初次上線前，都需完成3小時食品安全、道路安全、職業安全訓練課程並通過測驗，以確保夥伴理解相關安全規範。」至於食品良好衛生規範準則相關草案細節仍在研議了解中。

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