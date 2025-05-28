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撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

▲▼ 新莊死亡車禍 。（圖／記者戴上容攝）

▲22歲許姓男子為了撿手機誤踩油門，撞死女外送員。（圖／資料照，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名22歲許姓男子駕駛賓士C300臨停在路邊時，低頭撿拾掉落的手機，卻誤觸油門解除「Break Hold」功能，又在車身滑動時踩錯油門，導致車輛衝向剛取餐完畢的60歲張姓女外送員，張女當場被捲入車底，送醫搶救不治。此案一審依過失致死罪處1年，案經上訴二審，改判10月有期徒刑。

回顧此案，今年2月24日下午1時14分，許男駕駛賓士搭載蔡姓友人，為了等待另名友人返家，臨停在新莊區中港路某社區大樓前，並在D檔狀態中使用「Break Hold」功能。

為了撿拾掉在車內的手機，許男不慎誤觸油門解除Hold功能，車輛因而緩步滑動，許男欲煞車卻踩到油門，導致車輛急速前衝，「騎上」整排停放路邊的機車，除了釀成9輛機車損壞，剛領完餐準備騎車離去的60歲張姓女外送員更當場被捲入車底，受有左側小腿開放性骨折、頭部撕裂傷3處各為9公分、4公分、2公分、頭部骨折等嚴重傷勢。

▲▼ 新莊死亡車禍 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼家屬一審指控，許男（紅圈處）肇事後未主動報警，還在現場嘻笑。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新莊中港路賓士撞女行人命危。（圖／記者戴上容攝）

警消獲報到場緊急將失去呼吸心跳的張女脫困送醫搶救，仍於下午2時40分因創傷性休克死亡，檢方調查後將肇事許男依過失致死罪起訴。

一審法官認為，張女家屬主張許男肇事後未主動報警、叫救護車，且於現場嘻笑，不符合自首要件，但警消人員到場時，許男在場並當場承認為肇事人，仍合乎自首要件。審酌除了強制責任保險理賠200萬元外，許男僅願賠償50萬元，與張女家屬請求金額落差甚大，未達成調解、取得諒解，依過失致死罪處1年。

案經上訴二審，許男與死者家屬達成和解，因此法官改判10月有期徒刑，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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