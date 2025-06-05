基隆台62線貨櫃車閃前車「失控側翻」　貨物噴飛散落

▲基隆台62線貨櫃車「閃前車失控側翻」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警第三分局八堵分駐所今（5）日上午10時許接獲通報，台62東向9.2公里處（往瑞芳方向）發生貨櫃車翻覆事故！經警方到場勘查，貨櫃車疑因閃避前車失控側翻，導致載運貨物散落車道，警方隨即實施交通疏導，並協調拖吊車及公路單位清理現場。駕駛未受傷，經實施酒測，酒測值為0；至於整起詳細事故原因仍待進一步調查釐清。