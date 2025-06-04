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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會批兩岸中華文化峰會「統戰」　國台辦：數典忘祖沒有好下場

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會日前批評海峽兩岸中華文化峰會等活動是「統戰」，對此，大陸國台辦痛斥民進黨當局渲染「統戰威脅」，阻撓限制兩岸交流交往、製造「寒蟬效應」，是不折不扣的「綠色獨裁」，更稱「數典忘祖的人從來沒有好下場」。

海峽兩岸中華文化峰會和兩岸媒體人峰會日前在北京舉行，遭陸委會批評是「統戰性質非常強烈的大拜拜活動」，已非單純兩岸文教交流性質，並稱將查處旺中集團是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（4）日發布「答記者問」表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水、命運與共的一家人；中華文化源遠流長、博大精深，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。

她指出，海峽兩岸中華文化峰會是兩岸文化領域人士交流的盛會，近日舉辦的第二屆峰會以「傳承．弘揚．發展」為主題，兩岸文化、學術領域等各界代表人士800餘人共聚一堂，共商中華文化傳承與發揚之道。

▲▼大陸委員會,陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會批評兩岸中華文化峰會是「統戰」。（圖／記者陳冠宇攝）

朱鳳蓮強調，與會台灣人士在會上表達對兩岸一家親、都是中國人的認同，表示將銘記在文化傳承中的責任與使命，是他們的自由和權利，也是台灣要和平、要發展、要交流、要合作主流民意的真實反映。

她批評，民進黨當局出於謀「獨」政治私利，罔顧台灣主流民意，渲染所謂「統戰威脅」，煽動「反中抗中」，恐嚇打壓支持兩岸關係和平發展、參與兩岸文化交流的台灣團體、人士，變本加厲阻撓限制兩岸交流交往，製造「寒蟬效應」，是不折不扣的「恐怖政治、綠色獨裁」。

朱鳳蓮最後痛斥，這種粗暴行徑和險惡用心已遭到兩岸輿論、民眾的反對和譴責，「正告民進黨當局，數典忘祖的人從來沒有好下場，違背民意的倒行逆施注定失敗」。

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