二戰後最大疏散行動！德國驚見3枚未爆彈「一撞就爆」　急撤2萬人

圖文／鏡週刊

德國西部城市科隆4日進行自第二次世界大戰結束以來最大規模疏散行動，起因是當局在萊茵河東岸德茨區（Deutz）一處船塢內發現3枚美製未爆彈，緊急撤離約2萬500人。

科隆市政府說明，3枚未爆彈分別為2枚1千公斤與1枚5百公斤的高爆炸彈，皆配有撞擊引信，一旦碰撞堅硬表面即可能引爆。為確保安全，當局自今晨8時啟動全面封鎖與撤離措施，涵蓋半徑達1公里範圍。

撤離區域包括整個舊城區、市政廳、德茨火車站、58間飯店、3座萊茵河大橋、1家醫院、2家療養院及多間博物館。儘管範圍廣大，科隆大教堂等知名地標則位於危險區外，未受影響。

▲ 為確保安全，當局啟動全面封鎖與撤離措施，涵蓋半徑達1公里的區域。（翻攝自https://www.faz.net/）

現場由來自杜塞道夫地區的爆炸物處理專家進行拆彈作業。市府設置多處帳棚與協助中心安置撤離居民，並調派大量救護車協助轉移行動不便者與住院病患，包括愛德華醫院患者。

德國國營鐵路公司「德鐵」表示，影響範圍內的列車路線將改道或取消。市區交通同樣受到嚴重干擾，當局呼籲居民盡早撤離，以利當天完成拆彈。

二戰期間，科隆是盟軍空襲的重點城市之一，曾遭受逾260次空襲，造成約2萬人喪生，留下大量未爆彈。據統計，戰爭期間盟軍在該市投下約3500萬噸炸彈，使當地至今仍偶有發現炸彈的情況。

市府強調，能否如期完成拆彈取決於居民配合撤離的效率與速度。

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