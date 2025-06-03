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桌協道歉「燒出台灣體壇2亂象」！王婉諭：體育署根本沒轍

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，與體育署達成3點聲明盼風波落幕。（圖／體育署提供）

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，與體育署達成3點聲明盼風波落幕。（圖／體育署提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因為逕自取消台灣17歲桌球小將葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽權，引發全民不滿聲浪後，中華民國桌球協會3日傍晚終於公開道歉，並由教育部政務次長張廖萬堅，以及體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光共同發表3點聲明。不過，時代力量黨主席王婉諭痛批，這場風波暴露出台灣運動環境的兩大根本問題，若不正視，未來即將成立的運動部恐淪為虛設。

桌協與體育署3日聯合發布聲明，對葉伊恬事件公開致歉。然而，王婉諭晚間在臉書發文指出，桌協雖口頭致歉，實際上態度仍強硬，甚至還宣稱是「依法行政、保護選手」，令人質疑誠意。她指出，體育署雖有依《國民體育法》限制協會補助與獎勵的權力，卻往往執行不力，任憑單項協會如「山大王」般各行其是。

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，與體育署達成3點聲明盼風波落幕。（圖／體育署提供）

▲桌球協會公開向葉伊恬道歉，但僅有理事長趙重光（中）親自現身。

王婉諭點出第一大問題是「運動協會缺乏有效監管」，儘管社會輿論每每高漲，體育署頂多以威脅停補助、換人為手段施壓，但歷來幾乎沒有真正發生過改革，「事實是體育署根本沒轍」。她憂心表示，9月即將上路的運動部若無法徹底解決此一結構性問題，只會是換湯不換藥。

第二個問題則是「國手長期遭『相忍為國』情感綁架」。王婉諭痛批，黃金計畫原是用來支持選手，「怎麼會變成限制他們參賽自由的工具？」以葉伊恬為例，美國大滿貫是世界四大職業桌球賽之一，遠比亞青賽更具發展價值，桌協要求她放棄大賽，形同要求棒球國手張育成放棄大聯盟春訓、參加U18青棒賽，根本荒謬。

王婉諭呼籲，體育改革應從制度面著手，建立合理監督機制與選手參賽自主權，才能讓運動員真正成為國家之光，而非被績效驅動的棋子，「真正的愛國，不是壓榨選手，而是讓他們有最好的發展舞台」。

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