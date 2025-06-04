黑幫收買士官拍投降片「中國人不打中國人」　總統府憲兵也淪陷

▲黑幫收買士官兵共諜案，最高法院駁回檢辯雙方上訴，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

本土黑幫也收買士官當成共諜！台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟竟與對岸情報組織掛鉤，收買現役士官兵，拍攝投降心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統府憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買。最高法院審理後，4日駁回上訴，分別判處6月到5年8月不等的刑期，全案定讞，最高法院也通知檢方針對10人全都啟動防逃機制。

本案為史上第一件由基層警察偵破的國安案件，當時宜蘭羅東分局偵查佐林聖展，在偵辦賄選案件時勘查犯嫌手機，赫然發現有軍人自稱要販賣軍事資料的情形。員警不敢大意，報請宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦。宜蘭地檢也指派經驗豐富的主任檢察官周懿君，統合辦理。剛好員警的父親，正好是刑事警察局中經驗豐富的員警，因此也由父子共同努力偵辦。辦案團隊在8個月內6度發動搜索，收押7人，最後順利偵查終結，報請臺灣高等檢察署在去年10月間提起公訴。

檢方起訴指出，天道盟寶陽會副組長李慧馨，透過管道結識想在台灣發展共諜組織的陳姓台商，剛好也認識曾在總統府憲兵211營擔任中士的彭姓男子。3人一拍即合，由彭男牽線，在部隊中找同袍，拍攝投降心戰影片。這些現役軍人只要手拿五星旗揮舞，表示願意效忠對岸，在戰爭時投降、不會抵抗，甚至還有人喊說「中國人不打中國人！」並提供軍人證影印本，就能取得5萬元到30萬元不等。

除了在總統府的彭男擔任共諜以外，檢方還查出3名士林憲兵隊的士官、3名海軍飛彈快艇士官兵，以及支援總統官邸的陳姓憲兵也捲入本案。其中海軍飛彈快艇的李姓士官，除了交付情報給予幫派的李女外，也吸收劉姓、吳姓2名士兵，穿著軍服在基隆的營區內拍攝投降影片。此外，總統賴清德官邸「萬里警衛室」負責維安的陳姓憲兵，也偷拍警衛室編組交付給李女。

全案經高等法院一審審理後，2月間判處李女有期徒刑6年8月，彭男遭判刑4年8月並褫奪公權3年。飛彈快艇的李姓士官因供出其他共犯獲得減刑，遭判2年8月、褫奪公權2年。但被李姓士官吸收又在營區拍攝投降片的劉男，遭判刑3年6月，褫奪公權3年；另名也被李姓士官吸收的吳男，判刑5年2月，褫奪公權4年。至於士林憲兵隊的張姓、林姓、陳姓3名士官，分別遭判刑5年2月、5年8月、3年2月等刑期。

全案再上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴，全案定讞。此外，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免被告潛逃出境，躲避刑責。