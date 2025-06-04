　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫收買士官拍投降片「中國人不打中國人」　總統府憲兵也淪陷

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黑幫收買士官兵共諜案，最高法院駁回檢辯雙方上訴，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

本土黑幫也收買士官當成共諜！台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟竟與對岸情報組織掛鉤，收買現役士官兵，拍攝投降心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統府憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買。最高法院審理後，4日駁回上訴，分別判處6月到5年8月不等的刑期，全案定讞，最高法院也通知檢方針對10人全都啟動防逃機制。

本案為史上第一件由基層警察偵破的國安案件，當時宜蘭羅東分局偵查佐林聖展，在偵辦賄選案件時勘查犯嫌手機，赫然發現有軍人自稱要販賣軍事資料的情形。員警不敢大意，報請宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮偵辦。宜蘭地檢也指派經驗豐富的主任檢察官周懿君，統合辦理。剛好員警的父親，正好是刑事警察局中經驗豐富的員警，因此也由父子共同努力偵辦。辦案團隊在8個月內6度發動搜索，收押7人，最後順利偵查終結，報請臺灣高等檢察署在去年10月間提起公訴。

檢方起訴指出，天道盟寶陽會副組長李慧馨，透過管道結識想在台灣發展共諜組織的陳姓台商，剛好也認識曾在總統府憲兵211營擔任中士的彭姓男子。3人一拍即合，由彭男牽線，在部隊中找同袍，拍攝投降心戰影片。這些現役軍人只要手拿五星旗揮舞，表示願意效忠對岸，在戰爭時投降、不會抵抗，甚至還有人喊說「中國人不打中國人！」並提供軍人證影印本，就能取得5萬元到30萬元不等。

除了在總統府的彭男擔任共諜以外，檢方還查出3名士林憲兵隊的士官、3名海軍飛彈快艇士官兵，以及支援總統官邸的陳姓憲兵也捲入本案。其中海軍飛彈快艇的李姓士官，除了交付情報給予幫派的李女外，也吸收劉姓、吳姓2名士兵，穿著軍服在基隆的營區內拍攝投降影片。此外，總統賴清德官邸「萬里警衛室」負責維安的陳姓憲兵，也偷拍警衛室編組交付給李女。

全案經高等法院一審審理後，2月間判處李女有期徒刑6年8月，彭男遭判刑4年8月並褫奪公權3年。飛彈快艇的李姓士官因供出其他共犯獲得減刑，遭判2年8月、褫奪公權2年。但被李姓士官吸收又在營區拍攝投降片的劉男，遭判刑3年6月，褫奪公權3年；另名也被李姓士官吸收的吳男，判刑5年2月，褫奪公權4年。至於士林憲兵隊的張姓、林姓、陳姓3名士官，分別遭判刑5年2月、5年8月、3年2月等刑期。

全案再上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴，全案定讞。此外，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免被告潛逃出境，躲避刑責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨彈升級！8縣市豪大雨特報　下到深夜
加油中1000萬沒人領！獎落地點曝　快要到期
高雄6男1女生日趴　女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」
三峽接孩媽今告別式！未見肇事方上香...被害家屬說話了
遭控荒淫買春害女友流產！　型男里長回應了
柯建銘指國民黨已到「北風北」　當面嗆傅崐萁：時日無多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「裘馨氏肌萎症」兄弟被丟給老人家顧　法官裁定父母要付扶養費

高雄行人地獄！高中生過馬路遭左轉車撞飛　68歲男肇逃慘了

6男1女生日趴！女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」　二審判決曝

三峽4死車禍接孩媽今告別式！未見肇事方上香...被害家屬說話了

臥床嬤臉上瘀青「以為後遺症」調監視器怒了　竟是看護掐頸毆打

前女友掀渣底害雙胞胎流產！型男里長曝原委：為高齡產婦安全著想

科技救災新視野！基商師生訪消防分隊　體驗無人機搜救實戰

行員當內鬼！開通18人頭帳戶「2月洗2億」　嫌犯擁價值500萬名錶

黑幫收買士官拍投降片「中國人不打中國人」　總統府憲兵也淪陷

高雄5男為20歲正妹混戰！26歲男慘被亂刀捅死　引爆殺機內幕曝

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

「裘馨氏肌萎症」兄弟被丟給老人家顧　法官裁定父母要付扶養費

高雄行人地獄！高中生過馬路遭左轉車撞飛　68歲男肇逃慘了

6男1女生日趴！女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」　二審判決曝

三峽4死車禍接孩媽今告別式！未見肇事方上香...被害家屬說話了

臥床嬤臉上瘀青「以為後遺症」調監視器怒了　竟是看護掐頸毆打

前女友掀渣底害雙胞胎流產！型男里長曝原委：為高齡產婦安全著想

科技救災新視野！基商師生訪消防分隊　體驗無人機搜救實戰

行員當內鬼！開通18人頭帳戶「2月洗2億」　嫌犯擁價值500萬名錶

黑幫收買士官拍投降片「中國人不打中國人」　總統府憲兵也淪陷

高雄5男為20歲正妹混戰！26歲男慘被亂刀捅死　引爆殺機內幕曝

罷免游顥「十四倍奉還」　罷團缺185件連署補交2646份

從小被貓手足養大　比特犬愛「折手手舔毛」爆紅：根本大貓咪

Uber Eats「6月限定優惠」一次看　手搖飲、速食店全買1送1

鳥巢引蛇爬上樹！　台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

夢時代「男友寄放區」掰了　千人驚：好逛的店又少一家

IEAT與亞馬遜全球開店聯手啟動　跨境電商人才戰略

遊覽車司機「度估」暴衝分隔島！　泰重大車禍2死13重傷

Nissan「戰略電動休旅」風阻係數曝！電子變色天窗、大空間6／17見

快訊／雨彈升級！8縣市豪大雨特報　下到深夜

提離職後「可以反悔嗎？」　過來人曝最壞結果：不會先想到你

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

社會熱門新聞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

獨／河智媛老闆是色狼！襲臀熊抱畫面曝

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

金防部禁垂釣祭檢舉獎金制度　士兵轟：小題大作

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

更多熱門

相關新聞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

在臉書上自稱「霸道總裁」的台中市男子黃川龍，與楊姓妻子聯手經營酒店傳播經紀等工作。黃男2022年間認識從教養院逃離的19歲女子小曼（化名），囚禁凌虐小曼簽下本票，並逼她下海陪酒接客，更叫手下以火烤針沾辣椒醬、米酒，在小曼腿上刺下「婊子」、「鬼」等字眼。最高法院審理後，將黃男重判有期徒刑15年定讞。

共諜APP外洩賴清德行程　民進黨強化內部機制：新進黨工須背景調查

共諜APP外洩賴清德行程　民進黨強化內部機制：新進黨工須背景調查

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

新北裝潢行殺人案　老闆為子頂罪判刑9月

新北裝潢行殺人案　老闆為子頂罪判刑9月

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

關鍵字：

法律人權憲兵天道盟士官最高法院投降洩密共諜定讞

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面