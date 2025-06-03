共諜APP外洩賴清德行程　民進黨強化內部機制：新進黨工須背景調查

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會日前已開除5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓。有媒體報導，黃等人使用中過特製的間諜APP，將機密資料、總統行程等訊息回傳至中國。對此，民進黨今（3日）回應，黨中央強化內部機制，包含內部新進人員的背景調查等，相信國安團隊也會有相應處置，國安機制強化的修法部分，也希望不分黨派都應支持。

吳崢表示，黨中央在這幾波事件曝光後展開內部強化機制，不論是黨公職出國的報備、事後報告、強化國安意識教育，或是要針對內部新進人員的背景調查，都是在制度面持續強化精進。吳崢舉例，如確定到職的黨工，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

吳崢表示，這幾起共諜案有共同點，被接觸對象可能曾到中國經商、發展，期間被中方接觸滲透，顯示在中國本土發生的接觸，還是中國滲透最主要的手段。

至於藍委謝龍介點名撤換國安團隊，吳崢回應，黨中央會面對被滲透的風險做內控精進與強化，相信國安團隊也會有相應處置。與其現在討論國安團隊是否撤換，首先當務之急應該是把國安漏洞補起來，就是立委赴中也要報備監管。立委去中國在法制面上完全空白，立委可以接觸國家機密，但去中國見了哪些人、有哪些行程、有沒有跟中國黨政軍交流，完全沒有法律工具可以納管，這塊才是該討論的國安機制強化，不分黨派都應支持。

綠委吳思瑤則直言，透過國安調查揭露，中國研發一套APP系統跟幾個內應傳送國安機密，也確實流出總統府及重要官員行程，有這樣的共諜滲透，很可能賴清德總統行程全都錄，副總統蕭美琴每個會議、見面的人、出入的場域全都錄，這是危及元首安全嚴肅課題，更可能傳送出台灣相對機敏國安資訊。

吳思瑤表示，民進黨團提出國安10法修正，賴清德提出國安17項作為，現在行政部門跟國安部門盤點所有法規，要防共諜就要完備法治，藍白立委不要再擋國安法案，現在是延會時間，來做一點有利國家的事，趕快來審國安法案，進行事前防範、事後重罰才能因應共諜，國安法制一定要修。