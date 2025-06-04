逼嫩妹接客！雙腿刺字+BB槍射手腳　「霸道總裁」重判15年定讞

▲19歲嫩妹雙腿被火烤針刺傷、彈珠槍掃射，傷勢慘不忍睹。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

在臉書上自稱「霸道總裁」的台中市男子黃川龍，與楊姓妻子聯手經營酒店傳播經紀、工地粗工等工作。黃男2022年間認識從教養院逃離的19歲女子小曼（化名），囚禁逼迫小曼簽下30萬元本票，並多方凌虐，也逼她下海陪酒接客，更叫手下以火烤針沾辣椒醬、米酒，在小曼腿上刺下「婊子」、「鬼」等字眼。最高法院審理後，將黃男重判有期徒刑15年、楊女也判刑10年6月定讞。

判決指出，黃男以「最潮傳播娛樂公司」、「慧璨開發有限公司」之名義，經營酒店傳播小姐經紀、建築工地現場粗工等業務，並與妻子一同經營，2人手下養有一批年輕的男女。至於小曼原本是《兒少性剝削防制條例》案件的被害人，被政府安置在雲林教養院；但她2020年7、8月間，在抖音上認識了黃男，從此人生就此變調。

2人原本不再聯繫，直到2022年11月間，黃男貼出了工地徵人的廣告，小曼隨即主動聯繫，表示自己想離開機構。黃男藉機將小曼帶走，並安排小曼到酒店陪酒、工地上班。結果小曼因與黃男手下曖昧，惹惱黃男夫婦，2夫婦從2023年1月起，開始多方凌虐小曼。

他們先編造理由，逼迫小曼簽下30萬元本票，而後以各種名義苛扣工資。期間小曼若有不從，眾人就鎮暴槍、鋼珠槍等，掃射小曼的腿部；楊女也直接持球棒毆打小曼腿部。2023年2月間，小曼因陪酒獲得小費1萬5千元，黃男就認為小曼私下接客性交易而暴怒，指示手下虐打小曼，有人拿出炒菜鍋毆打小曼頭部，2名女手下更以針火烤並沾上辣椒醬、米酒加鹽巴在小曼大腿及小腿、腳背等部位，刺上「婊子」、「鬼」等字，也有人持BB槍掃射小曼手腳，小曼遍體麟傷。

最後黃男逼迫小曼下海接客，楊女更罵「每天都想要」、「妳什麼人都好，都要搞男女關係，乾脆去給他們幹還有錢賺」。最後小曼被逼迫，接客4次，但費用幾乎都被黃男取走。小曼不堪虐待，向警方求救，警方破獲黃男集團救出小曼，但小曼雙腿傷痕累累、慘不忍睹。檢方最後依照「妨害性自主」、「私行拘禁」等多項罪名，提起公訴。

一二審法院均認定黃男等人有罪，其中黃男遭重判有期徒刑15年、楊女遭判刑10年6月，另外多名手下則分別遭判刑8年2月到6月等不同刑期。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

▼在臉書上自稱「霸道總裁」的台中市黃姓男子，將入獄服刑。（圖／民眾提供）