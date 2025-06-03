新北裝潢行殺人案　老闆為子頂下殺人罪！二審加重改判9月

▲工程行殺人案發時，淡水警方在現場採證。事後證實，工程行老闆竟為兒子頂罪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區去年5月間發生一起殺人案件，某裝潢工程行中，李姓前員工因金錢問題而與陳姓老闆起了糾紛，一旁的員工與陳男的兒子氣不過，動手加入戰局，陳男17歲的兒子竟持摺疊刀殺害對方。事發後陳男隨即向員警供稱是自己一人所做，企圖為兒子頂罪，但遭識破，一審判刑8月，案經上訴，高等法院3日二審改判刑9月。可上訴。

判決指出，本案發生於去年5月間，工程行離職的李姓前員工，因為金錢的問題，與工程行陳姓老闆相約晚間談判。2人一言不合，起了口角。陳男先拍桌斥責李男，之後抓起茶杯丟向李男。李男也早就預期會如此，因此預藏開山刀在身上，這時他也將開山刀抽離刀鞘。

陳男不怕對方有刀，抄起身旁的鐵棒，朝李男一頓輸出，李男因此雙上肢數處擦瘀傷、左腰及右前臂瘀斑。一旁的張姓員工與陳男17歲的兒子，紛紛加入戰局。張男抓起菸灰缸敲擊李男頭、臉，至於陳男兒子則是拿出折疊刀，朝李男身體刺入多刀。李男因左心室破裂、左側肺葉撕裂傷等嚴重傷勢，不支倒地。陳男等人趕緊將他送醫急救，最後仍宣告不治。

陳男眼見大錯已經鑄成，他認為事情都是從自己開始，打算一肩扛起。等員警到場時，陳男隨即坦承自己一人攻擊對方，最後失手殺害對方。不過全案移送地檢署偵辦時，陳男說溜嘴，被檢察官發現陳男是替兒子頂罪，因此將陳男以五萬元交保，並將陳男未成年的兒子移送少年法院處理。至於陳男犯下的頂替罪，檢方另案提起公訴。

一審將陳男依照傷害罪判刑5月、頂替罪也判刑5月，合併宣告有期徒刑8月，得易科罰金。但案件上訴二審後，高院認為一審適用法條錯誤，因此撤銷頂替罪的刑度，改加重為6月；並宣告應執行有期徒刑9月，得易科罰金。