　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北裝潢行殺人案　老闆為子頂下殺人罪！二審加重改判9月

▲▼淡水警方案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲工程行殺人案發時，淡水警方在現場採證。事後證實，工程行老闆竟為兒子頂罪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區去年5月間發生一起殺人案件，某裝潢工程行中，李姓前員工因金錢問題而與陳姓老闆起了糾紛，一旁的員工與陳男的兒子氣不過，動手加入戰局，陳男17歲的兒子竟持摺疊刀殺害對方。事發後陳男隨即向員警供稱是自己一人所做，企圖為兒子頂罪，但遭識破，一審判刑8月，案經上訴，高等法院3日二審改判刑9月。可上訴。

判決指出，本案發生於去年5月間，工程行離職的李姓前員工，因為金錢的問題，與工程行陳姓老闆相約晚間談判。2人一言不合，起了口角。陳男先拍桌斥責李男，之後抓起茶杯丟向李男。李男也早就預期會如此，因此預藏開山刀在身上，這時他也將開山刀抽離刀鞘。

陳男不怕對方有刀，抄起身旁的鐵棒，朝李男一頓輸出，李男因此雙上肢數處擦瘀傷、左腰及右前臂瘀斑。一旁的張姓員工與陳男17歲的兒子，紛紛加入戰局。張男抓起菸灰缸敲擊李男頭、臉，至於陳男兒子則是拿出折疊刀，朝李男身體刺入多刀。李男因左心室破裂、左側肺葉撕裂傷等嚴重傷勢，不支倒地。陳男等人趕緊將他送醫急救，最後仍宣告不治。

陳男眼見大錯已經鑄成，他認為事情都是從自己開始，打算一肩扛起。等員警到場時，陳男隨即坦承自己一人攻擊對方，最後失手殺害對方。不過全案移送地檢署偵辦時，陳男說溜嘴，被檢察官發現陳男是替兒子頂罪，因此將陳男以五萬元交保，並將陳男未成年的兒子移送少年法院處理。至於陳男犯下的頂替罪，檢方另案提起公訴。

一審將陳男依照傷害罪判刑5月、頂替罪也判刑5月，合併宣告有期徒刑8月，得易科罰金。但案件上訴二審後，高院認為一審適用法條錯誤，因此撤銷頂替罪的刑度，改加重為6月；並宣告應執行有期徒刑9月，得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Mini變廢鐵！電桿慘遭撞斷　39歲男酒測衝出1.05
快訊／桌協常務理事大反擊！列7點聲明
兒子刷350萬！　爸爸幫繳卡費被揪出
快訊／葉丙成駁斥圖利　發4點聲明
快訊／雨區移到中部！大雷雨轟2縣市　持續1小時
八點檔女星2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上
獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！總經理曝房型、去回程時間
快訊／中山區民宅命案　兄弟雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

疑輔助駕駛釀禍！休旅車國5追尾緩撞車...畫面曝光　恐賠120萬

「我是半殘之人」林明佐請求保外就醫　盼具保金降到500萬

北市民宅飄惡臭！警消破門赫見「哥坐沙發弟倒地上」詭異雙亡

很搶戲！國道3車連環撞...下秒小貨車飄進鏡頭打橫佔2車道

阿里山訪友回程卻沒命！47歲男天長橋前墜深谷　家屬悲痛認屍

行人突衝出「反應時間僅1秒」　騎士挨罰未禮讓！結局逆轉

台南化妝品銷售員對撞居服員！3人卡車內慘死　都不是當地人

Mini瞬間變廢鐵畫面曝！電桿慘遭撞斷　39歲醉男酒測衝出1.05

彰化17歲少女失蹤72小時　「三度換車」詭異移動...林口超商尋獲

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

疑輔助駕駛釀禍！休旅車國5追尾緩撞車...畫面曝光　恐賠120萬

「我是半殘之人」林明佐請求保外就醫　盼具保金降到500萬

北市民宅飄惡臭！警消破門赫見「哥坐沙發弟倒地上」詭異雙亡

很搶戲！國道3車連環撞...下秒小貨車飄進鏡頭打橫佔2車道

阿里山訪友回程卻沒命！47歲男天長橋前墜深谷　家屬悲痛認屍

行人突衝出「反應時間僅1秒」　騎士挨罰未禮讓！結局逆轉

台南化妝品銷售員對撞居服員！3人卡車內慘死　都不是當地人

Mini瞬間變廢鐵畫面曝！電桿慘遭撞斷　39歲醉男酒測衝出1.05

彰化17歲少女失蹤72小時　「三度換車」詭異移動...林口超商尋獲

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索　台南24師鐸獎英雄獲肯定

京都連鎖拉麵「魁力屋」將登台　第一家落腳台南

大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手腕作畫…網激讚：原地刺青

華為Pura 80下周發表！全面搭載鴻蒙5

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

新北「4處免費戲水樂園」6/14開玩！噴水、休園時間一圖看

快訊／教育部證實補助「愛自造者協會」　辦理AI素養爭霸賽

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

快訊／桌協常務理事反擊！列7點聲明　稱體育署只聽一面之詞

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

即／台中騎士疑超車不慎擦撞　無辜翁頭部重創不治

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

單親媽自摔相驗死因曝！嬤不忍帶9歲孫女見媽媽

即／議員陳怡君涉貪起訴　下午決定延押或交保

更多熱門

相關新聞

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

閃靈樂團主唱、前立委林昶佐出任駐芬蘭大使，引起社會各界的討論。對於他的人事任命，外交部發言人蕭光偉3日表示，林昶佐曾任立委，對外交事務相當了解，本身也具國際觀跟國際交流經驗，特別是在「人權外交」方面，政府非常重視價值外交推動，相信他抵任後，在人權跟文化領域會有很多合作跟交流。

尪過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題

尪過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題

屏東黑心粉圓賣東京奥運　黑心商判刑8月定讞

屏東黑心粉圓賣東京奥運　黑心商判刑8月定讞

刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排

刺死情敵！家暴男與舊愛騎車「大棉被裹屍」棄大排

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

關鍵字：

法律人權工程行糾紛兒子二審殺人頂罪彈簧刀高等法院

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面