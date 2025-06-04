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快訊／涉收物流商不正利益　前綠委陳歐珀收押禁見！

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委陳歐珀涉嫌貪污收賄案遭法院羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、潘鳳威／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉嫌長期利用職務之便，以提案修法、舉行公聽會等方式，幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金等好處，藉此收取業者賄賂。台北地檢署4日凌晨以《貪污治罪條例》罪嫌聲押陳歐珀，陳妻徐慧諭獲80萬元交保，民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保，聯興國際物流公司前董事長洪英正300萬元交保。稍早，法院裁定陳歐珀羈押禁見，禁止接見通信。

三連霸立委陳歐珀2023年因收受im.B吸金案主嫌無償提供辦公室及座車，黯然宣布退出連任選舉，涉案情節仍在他字案偵辦中；而聯興國際則是從1999年開始，租用基隆港東岸碼頭，經營貨櫃裝卸、倉儲、船務等業務，號稱是全國前三的貨櫃碼頭營運商之一，據了解，聯興國際近年因疫情等因素，一直想變更碼頭租約條件。

檢廉獲報，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際提供的不正利益，同時利用在立法院交通委員會的職權之便，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等商業利益。2018年1月初，德國籍「梅爾斯」貨櫃輪不慎撞上興聯國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，還推動修改《商港法》，把民營公司列入管理對象，確保設施遭損壞時可求償營業損失。

檢察官唐仲慶3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及友人、民進黨前副祕書長許仁圖等10人到案，4日凌晨依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，將陳歐珀聲押禁見，其餘涉案人士分別獲得交保或請回。稍早，法院認陳歐珀涉案嫌疑重大，裁定羈押禁見並禁止接見通信。

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