怕吃不完！日人跟店員點「半碗炒飯」　成品曝光千萬人看傻

▲一名日本網友分享半碗炒飯的照片，成品驚呆千萬人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

真的只有半碗！一名日本網友近日到某間餐廳消費，因為想吃拉麵、炒飯，又怕食物份量太多吃不完，於是點了「半碗炒飯」，沒想到餐點送上桌以後，讓他瞬間看呆了。

這名網友在X上分享，他看完餐廳的菜單以後，先是點了一碗拉麵，但因為想品嘗店內的炒飯，又怕份量太多吃不完，於是詢問店員，是否能點「半碗炒飯」。

得知能夠點「半碗炒飯」以後，網友立即點了一份，沒想到過了10分鐘以後，送來的餐點卻讓他十分傻眼。畫面當中可以看見，餐盤裡的飯呈現半球狀，不過其中一半是炒飯，另外一半則是白飯，嚴格來說確實是「半碗炒飯」沒錯，而這也令網友無奈直言「這是（點半碗炒飯的）結果，請看一下」。

照片曝光後瞬間成為熱搜，不少日本民眾對此惡搞留言，「所以你是要我吃白飯配炒飯嗎」、「其實炒飯是主食、白飯是配菜」、「如果是我點的，我會很生氣，但在網路上看到好好笑」、「店家送這種餐點來的話，我會當場笑出來。」

此外，也有其他人補充，其實這張「半碗炒飯」的照片，先前就已經在網路上流傳，因此可能不是原PO遇到的事情，僅是偷圖來發文章而已。