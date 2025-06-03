賴清德軍禮歡迎馬紹爾總統　二人淋大雨「全身濕走紅毯」

政治中心／台北報導

總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過在此同時，中央氣象署也針對北市全區發布大雨特報。正好在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。

賴清德致詞時表示，非常高興代表中華民國政府及全體人民，以隆重軍禮誠摯歡迎海妮總統伉儷率團來台訪問。他說，還記得去年12月前往馬紹爾群島共和國進行國是訪問，受到高度禮遇與熱烈歡迎，他要再次感謝海妮總統以及馬紹爾群島政府和人民對兩國邦誼的重視。

賴清德指出，台灣與馬紹爾群島不僅共享南島文化傳統，也是志同道合的好朋友。兩國建交27年來，秉持互信互助精神，在醫療、農業、漁業、教育訓練以及氣候變遷等領域，都有豐碩的合作成果。

賴清德提到，今天是海妮總統二度上任後，來台進行首次國是訪問，非常期待與各位貴賓針對彼此關切的議題進行深入交流。未來台灣也將持續在各領域與馬紹爾群島共和國深化合作，共創繁榮發展。並再次歡迎海妮總統伉儷及各位貴賓來訪，祝福行程圓滿順利。

海妮致詞時說，這是她第七度來台訪問，展現深化兩國邦誼的決心，並期待此行與賴總統深入討論如何進一步強化雙邊邦誼與兩國人民之間的交流。

海妮指出，超過四分之一世紀以來，台灣一直都是馬紹爾群島堅定的盟友與朋友，雙方夥伴關係在教育、醫療、基礎建設、經濟發展等領域蓬勃發展。透過台灣慷慨的支持與合作，馬國在改善人民生活、社區培力以及促進永續成長方面取得重大進展。馬紹爾群島相當珍惜與臺灣的夥伴關係，並感謝台灣多年來的支持。

海妮提到，儘管馬紹爾群島的土地面積不大，在國際舞台上聲量有限，仍十分重視與台灣的友誼。她重申，馬國政府將持續支持台灣有意義地參與聯合國體系。台灣一貫堅守民主、人權及法治的原則，在當前國際局勢的挑戰下，國際社會比以往任何時候都更需要正視2,300萬台灣人民的基本權利，並理解台灣對完整參與國際事務的期盼。

海妮強調，在其政府領導之下，馬紹爾群島將會持續肯定台灣在國際舞台上的貢獻，同時呼籲理念相近的國家共同倡議，支持台灣在國際社會中有意義的參與。

▲總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。（圖／總統府提供，下同）

