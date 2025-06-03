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2縣市「高溫防護地圖」夏天上線　秒查免費避暑、補水地點

▲▼環境部長彭啓明今（3日）宣布「抗高溫調適對策聯盟」成立，並提出相關行動策略，包括建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對測驗練，並建置高溫防護地圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲「抗高溫調適對策聯盟」今天成立，環境部提出相關行動策略。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部長彭啓明今（3日）宣布「抗高溫調適對策聯盟」成立，提出6大行動策略，包括建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對策演練，並建置高溫防護地圖，讓民眾就近找到公園、遮蔭設施、圖書館等室內外避暑地點，還提供免費飲水、休息區，今年夏天推出，台北市、台南市政府將先示範建置，明年逐步落實全國推動。

彭啓明指出，受到全球暖化等原因，每年夏天高溫都是破紀錄，這幾乎不是新聞，為因應全球暖化下的異常高溫，環境部今天邀集政府機關、響應企業與民間團體，共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，目前已有63家企業加入，涵蓋實體通路、冷氣空調、運輸服務、營造業等一起透過行動面、科學面與制度面，擬定抗高溫行動路徑與規劃。

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為對抗高溫，彭啓明提出建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對策演練兩個制度因應。彭啓明說，目前國內高溫資訊來自氣象署、衛福部、勞動部等單位，所以要建立共通性高溫指標，啟動跨部會、跨層級抗高溫應變機制，預計明年起，逐步建立各領域高溫預警指標，並強化脆弱群體調適能力。

彭啓明進一步表示，高溫引發熱島效應影響範圍是跨縣市，所以今年規劃結合部會與雙北合作試辦模擬演練來累積經驗，建立高溫調適對策標準作業程序，從預警、對策行動到檢討，有效因應對未來極端高溫事件。

彭啓明也針對對抗高溫提出兩個方法，首先是建置高溫防護地圖，包括像是戶外的公園、遮蔭設施等半開放空間，還有室內的圖書館、行政大樓等，以及民間的量販店、便利商店等，讓民眾就近找上述室內外避暑地點，在可行範圍內提供免費飲水、座椅與休息區，今年夏天先推出，台北市、台南市政府將先示範建置，明年逐步落實到全國推動。

彭啓明表示，聯盟重點行動還有兩個拓展，包括跨部會數據資料與地方政府社福資源合作，首波拓展以獨居老人優先試辦對象，協助減輕能源負擔支出並優化設置避暑地點，其次是與企業共同研擬抗高溫行動指引，強化勞工工作場域及戶外工作照護，後續逐步擴大推到各企業，環境部也會規劃今年7至9月舉辦「抗高溫對策展」，特別關注都市熱島效應問題，喚起民眾行動意識。

▲▼環境部長彭啓明今（3日）宣布「抗高溫調適對策聯盟」成立，並提出相關行動策略，包括建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對測驗練，並建置高溫防護地圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼「抗高溫調適對策聯盟」成立，現場展示許多防高溫的裝備。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼環境部長彭啓明今（3日）宣布「抗高溫調適對策聯盟」成立，並提出相關行動策略，包括建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對測驗練，並建置高溫防護地圖。（圖／記者許敏溶攝）

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