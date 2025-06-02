罷免沒幫忙？郭昭巖今送部分連署書給黨部　坦言民眾會怕不敢簽

記者陳家祥／台北報導

大罷免二階段進入最後衝刺，國民黨立委翁曉玲近日與罷免吳沛憶領銜人李孝亮直播時，稱黨籍市議員沒在幫忙連署，還點名北市議員郭昭巖。對此，郭昭巖今（2日）表示，「真的不好連署，很多人都會擔心害怕，不是那麼容易的事情」。至於翁的指控，郭則說，翁可以看她過去在萬華的努力，不敢說每一件事都做得好，但自己真的很努力。

▲台北市議員郭昭巖。（圖／記者陳家祥攝）



郭昭巖說，基本上她都有一直在連署，之前也有設過連署站、打電話，還親自送連署書，今天是市政總質詢，民意代表的工作也很重，也要善盡民代角色。她強調，身為黨籍議員一定會配合黨的作業，「我也是盡量抽時間，都有在做這樣的工作」。

至於連署了幾份？郭昭巖說，還在確定中，因為有些人不免會寫錯，要重複核對，因此她必須要很審慎、確保連署書的正確性，讓連署人都能安心連署。她說，今天也交了部分給黨團了，還在核對收件中，「我肯定李孝亮很努力，但民代也有善盡黨員工作跟責任」。

郭昭巖坦言，因為北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，也很多人被叫去問，包括一些幫忙連署的志工，「我們真的不好連署，很多人都會擔心害怕，不是那麼容易的事情」。

郭昭巖還說，她都有親自拜訪民眾，很多民眾會擔心簽連署後被查，「就不敢啊！如果不敢我也不好意思叫人家（簽連署）」。至於翁曉玲的指控，郭喊話，翁可以看她過去在萬華的努力，不敢說每一件事都做得好，但自己真的很努力。