女律師看「呂秋遠小孩生母」直播坦言不合常情：同為母親就不多說

記者葉國吏／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，小孩生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播公開來龍去脈，直言自己站出來是為了「阻止他繼續招搖撞騙」。對此女律師李怡貞直言「很多不合常情的地方。」

林沄蓁在直播中透露，曾與呂秋遠的對話錄音是為了自保。她指控呂秋遠在她懷孕後期頻繁要求她墮胎，並以工作為由威脅她若不墮胎就會做出她不喜歡的決定。此外，呂秋遠還要求她辭職，表示無法再共同工作。林沄蓁表示，因擔心面對面時可能遭到肢體接觸，只敢透過電話錄音保留證據。她指出，呂秋遠習慣避免使用敏感詞彙如「墮胎」，但在某些錄音片段中仍因情緒失控說出相關字眼。

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▲生母林沄蓁律師。（圖／翻攝作家H臉書）

林沄蓁否認外界指控她「瘋狂追求」呂秋遠，她解釋，因前任實習律師事務所僅提供行政工作經驗，急需更換實習所，才試探性地私訊呂秋遠求助。她對呂秋遠的收留心存感激，並表示進入事務所後只專注於做好實習律師的工作，從未有意對他提出任何不當行為。

此外，林沄蓁指控呂秋遠在事後「刻意」曝光她的姓名及照片，導致她的事務所遭到網路「肉搜」，同事照片被外流，事務所因此受到騷擾並陷入困境。她表示自己因此失業，只能另尋工作機會。

▲律師呂秋遠 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

對於林沄蓁出面直播，女律師李怡貞也發文表示，看了直播「內容一樣各自表述，也很多不合常情的地方，聲音又小聲。」李怡貞坦承她很有意見，「但是想著她獨自帶著孩子，同為母親我覺得就不多說什麼。」

李怡貞直言「權力和金錢本來就是最好的春藥。男的製藥，女的吃藥。藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟。而勉強來的關係才需要靠春藥。」