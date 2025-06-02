人生下半場也能精彩：雲姐重返職場拚經濟　台南就業中心一路陪伴

▲61歲雲姐重返職場，成為泡菜與水餃產線熟手，靠雙手拼出第二人生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「每天穿上工作服，我覺得自己又活了過來。」61歲的雲姐（化名）用一句話，道出重返職場的心聲，國小畢業、早年在成衣廠當車縫工的她，婚後辭職回家照顧年邁父母與年幼子女，當了30多年全職媽媽，直到家庭責任漸卸，才開始思索：「我還能做什麼？」這個問題，帶她走進台南就業中心的大門，開啟人生的第二春。

年過60的雲姐並沒有選擇「退休歇息」，她說自己身體還能動，就不想成為子女的負擔。她一邊做外燴端菜的零工，一邊默默投遞履歷尋找穩定工作，卻因年齡與學歷屢屢碰壁。

直到在朋友鼓勵下走進台南就業中心，她向就服員杜先生吐露心聲，表明「不怕從頭學，只求一個機會」。就服員看出她對工作的熱忱與耐力，從她過去的家務經驗發掘潛能，幫她媒合食品加工廠的產線工作，並搭配勞動部「55Plus就業獎勵」與「僱用獎助」措施，向僱主說明僱用誘因，最終成功敲開職場大門。

剛開始進工廠時，雲姐對原物料中的蒜味不太適應，包水餃、做泡菜樣樣都得從頭學起。但在老闆的耐心指導下，她三個月就掌握流程，甚至對選料、配料、包裝都十分講究。她笑著說：「這份工作讓我找回節奏，也找回自己。」除了穩定收入與生活重心，雲姐還可望獲得最高6萬元的就業獎勵金，真正達成經濟與心理的雙重支援。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，不論是家庭主婦、退休者或職涯空窗族，只要願意行動，就有機會再出發。政府提供的「55Plus就業獎勵」、「僱用獎助措施」等補助，就是為了協助中高齡朋友重返職場、找回生活價值。

根據政策規定，年滿55歲以上或45歲依法退休者，離職逾3個月後經就服機構推介，正式就業滿90日即可領3萬元獎勵，最高可達6萬元。同時，政府也補助僱主每月最多1萬5千元薪資，最長12個月，鼓勵聘用中高齡與特定身分勞工。