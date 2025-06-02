　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲女子堅持提告，警方依妨害性自主罪名將2男函送偵辦。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台南市一間男女混住的背包客棧近日爆出疑似性侵案件，引發社會關注。4月某晚，3名互不認識的旅客，2男1女入住同一通鋪房，當晚在客廳徹夜酒聚狂歡，隔日女子指控遭到強吻及性侵，警方目前已介入調查。

根據警方初步了解，該名30多歲女子家住台南將軍區，當晚選擇入住市區一間背包客棧，與2名20多歲小鮮肉同房。A男為高雄人，長相清秀，因工作需求短暫入住；B男外表粗獷，因面試工作選擇背包客棧過夜。

當晚3人在客廳喝酒聊天，氣氛融洽。女子與A男在戶外抽菸時接吻，回到客廳後更深情擁抱。隨後A男回房休息，女子則進入浴室盥洗。清晨時，B男進入浴室，與女子對眼後發生性行為，事後兩人返回寢室休息。女子選擇與A男同床，3人直到中午退房分開。

然而，女子在下午突然到警局報案，指控遭A男強吻猥褻，並遭B男闖入浴室性侵。警方隨即展開調查，2名男子到案後均否認指控，表示事發過程為兩情相悅，認為是單純的一夜情。

警方調閱客廳監視器畫面，顯示3人在客廳互動時並無異常，女子還與A男深情擁抱。案發後，女子仍回房睡到中午才退房，案情顯得撲朔迷離。由於女子堅持提告，警方依妨害性自主罪名將2男函送偵辦。

此事件引發社會對背包客棧男女混住模式的討論。背包客棧以低廉價格及交流旅遊經驗的特性受到年輕旅客喜愛，但男女混住的方式也暗藏風險。專家呼籲旅客在選擇住宿時應提高警覺，並注意自身安全。

目前案件仍在調查中，警方將進一步釐清事發經過，針對雙方說法進行比對，以確保司法公正。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄嚴重車禍　騎士命危
《楓之谷Artale》再傳災情　玩家暴怒
睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效
氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄嚴重車禍「重機騎士傷重不治」！送醫狀況惡化　家屬放棄急救

78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了

台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

好市多女店員工作一半「裙底遭偷拍」！變態男竟是陸軍少校

高雄晚間嚴重車禍！左轉車撞直行重機「殘骸碎滿地」　騎士搶救中

快訊／板橋燒烤店失火　「排油煙管燃燒」濃煙竄天

北捷爆2男「腳太開」互毆！所有人瘋往車尾奔逃　他電話講到一半嚇傻

北市東區擂台狂揮拳！2街友激戰「一路打到快車道」　全被拍下

獨／蘆洲警爆「浮報功獎」醜聞　八里所長遭記過拔官法辦

騎烏賊車遭騎士攔下碎念　苗栗翁暴怒砍人！棄車躲回家被逮

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

再次被張員瑛迷倒

【印堂露餡了】聽牌卻不知被額頭出賣　 友看她獨自自信樣全笑翻XD

高雄嚴重車禍「重機騎士傷重不治」！送醫狀況惡化　家屬放棄急救

78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了

台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

好市多女店員工作一半「裙底遭偷拍」！變態男竟是陸軍少校

高雄晚間嚴重車禍！左轉車撞直行重機「殘骸碎滿地」　騎士搶救中

快訊／板橋燒烤店失火　「排油煙管燃燒」濃煙竄天

北捷爆2男「腳太開」互毆！所有人瘋往車尾奔逃　他電話講到一半嚇傻

北市東區擂台狂揮拳！2街友激戰「一路打到快車道」　全被拍下

獨／蘆洲警爆「浮報功獎」醜聞　八里所長遭記過拔官法辦

騎烏賊車遭騎士攔下碎念　苗栗翁暴怒砍人！棄車躲回家被逮

高雄嚴重車禍「重機騎士傷重不治」！送醫狀況惡化　家屬放棄急救

6月翻身！4生肖好運爆棚　事業、財運、桃花全到位

颱風延期8個月！LANY首登港都開唱　主唱告白「我愛上高雄了」5千粉絲朝聖

78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了

台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

專偷小學生Switch遊戲？日犯人被捕供稱：大概偷了60次

好市多女店員工作一半「裙底遭偷拍」！變態男竟是陸軍少校

華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

小小船長準備出航　親子同樂的海洋假期

全家快樂出航！搭乘歌詩達莎倫娜號歡度盛夏時光

【兄弟真的不怕死】他亂撥正妹帽子結果塌髮大崩壞

社會熱門新聞

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

板橋燒烤店失火　濃煙竄天

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

北捷爆2男互毆　所有人瘋往車尾奔逃　

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

北市2街友揮拳激戰！一路打到快車道

彰化花壇6/4晚間「送肉粽」！完整路線曝

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

5少年B1打球被控吵到6樓　遭求償80萬

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

蘆洲警爆「假報功」醜聞　八里所長遭拔官法辦

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

更多熱門

相關新聞

台南勞工局做工行善團修繕老屋弱勢家庭安心過節

台南勞工局做工行善團修繕老屋弱勢家庭安心過節

端午佳節將至，為讓弱勢家庭也能安心過節，台南市勞工局1日攜手「做工行善團」，兵分四路前往安南、南區、安定與鹽水等地進行房屋修繕，各工會志工齊聚一堂，發揮專業協力整建破損老屋，不僅改善居住安全，也傳遞社會溫情與節慶祝福，落實黃偉哲市長「希望家園」願景。

台南勞工局長王鑫基獲選善化高中傑出校友

台南勞工局長王鑫基獲選善化高中傑出校友

台南民宅火警！2童逃出…阿嬤一度困陽台

台南民宅火警！2童逃出…阿嬤一度困陽台

端午水上雙盛事！台南龍舟決戰、帆船嘉年華揚帆安平

端午水上雙盛事！台南龍舟決戰、帆船嘉年華揚帆安平

台南帆船嘉年華登場黃偉哲盼推廣海洋運動與觀光

台南帆船嘉年華登場黃偉哲盼推廣海洋運動與觀光

關鍵字：

台南背包客棧

讀者迴響

熱門新聞

名醫心肌梗塞後減重！靠這款調味料甩20公斤

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

鬼鬼突曬混血女娃照

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

基隆直航石垣島僅2千起　眾人憂墾丁玩完了

氣象署突發「太空天氣特報」！

高雄名店蛋糕有巨大活蟑螂！衛生局出手

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

快訊／《楓之谷Artale》再傳災情

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

劉樂妍堅定跟祖國媽媽站一起

板橋燒烤店失火　濃煙竄天

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面