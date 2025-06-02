台南女與2鮮肉背包客棧睡同房　醒來卻變肉體交流

▲女子堅持提告，警方依妨害性自主罪名將2男函送偵辦。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



台南市一間男女混住的背包客棧近日爆出疑似性侵案件，引發社會關注。4月某晚，3名互不認識的旅客，2男1女入住同一通鋪房，當晚在客廳徹夜酒聚狂歡，隔日女子指控遭到強吻及性侵，警方目前已介入調查。

根據警方初步了解，該名30多歲女子家住台南將軍區，當晚選擇入住市區一間背包客棧，與2名20多歲小鮮肉同房。A男為高雄人，長相清秀，因工作需求短暫入住；B男外表粗獷，因面試工作選擇背包客棧過夜。

當晚3人在客廳喝酒聊天，氣氛融洽。女子與A男在戶外抽菸時接吻，回到客廳後更深情擁抱。隨後A男回房休息，女子則進入浴室盥洗。清晨時，B男進入浴室，與女子對眼後發生性行為，事後兩人返回寢室休息。女子選擇與A男同床，3人直到中午退房分開。

然而，女子在下午突然到警局報案，指控遭A男強吻猥褻，並遭B男闖入浴室性侵。警方隨即展開調查，2名男子到案後均否認指控，表示事發過程為兩情相悅，認為是單純的一夜情。

警方調閱客廳監視器畫面，顯示3人在客廳互動時並無異常，女子還與A男深情擁抱。案發後，女子仍回房睡到中午才退房，案情顯得撲朔迷離。由於女子堅持提告，警方依妨害性自主罪名將2男函送偵辦。

此事件引發社會對背包客棧男女混住模式的討論。背包客棧以低廉價格及交流旅遊經驗的特性受到年輕旅客喜愛，但男女混住的方式也暗藏風險。專家呼籲旅客在選擇住宿時應提高警覺，並注意自身安全。

目前案件仍在調查中，警方將進一步釐清事發經過，針對雙方說法進行比對，以確保司法公正。



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