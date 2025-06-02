錄取陽明交大醫學系　學習歷程「遭質疑造假」他道歉：用詞不嚴謹

▲楊同學正取陽明交大醫學系。（圖／翻攝自陽明交大FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名台中私校畢業的楊同學錄取國立陽明交通大學醫學系，不過他在學習經歷備審資料中提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但有網友發現，年度獲獎名單並無此人，質疑資料造假。對此，陽明交大醫學院公告會儘快召開會議處理。事後，楊同學貼出道歉文，但強調自己並非刻意造假，也無意誤導任何人，只是對獎項制度認識不夠清楚，卻又沒有經過充分確認便寫入自述，願意完全承擔責任。

楊同學在Threads發出道歉聲明，當中表示，該項目原為其參與辯論比賽時所獲得的「單場優秀辯士」，但在撰寫自述資料時誤植為「最佳辯士」。此錯誤遭脆友提醒後，他隨即進行查證，並主動向陽明交通大學醫學系寄發說明信，詳實澄清事實。

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楊同學強調，該錯誤並非蓄意造假，而是因對獎項制度理解不足，加上用詞不嚴謹所致，釀成資料與事實不符的疏失。他表示，願意為此承擔一切責任。

他非常在乎整場升學考試的公平性，也深知每一位申請者都花了極大心力準備資料，卻因為他自己的一時疏忽，讓人對整體的公平性產生質疑，對於造成困擾與不安，他感到非常抱歉，對所有同樣參與這場申請過程的同學與評審致上誠摯歉意。

最後，他在聲明中寫道，作為一位即將進入醫學領域的學生，他深知誠信與責任感的重要，「這次事件將成為我人生中一個深刻的提醒，未來我會更加謹慎，堅守誠信原則，無論在任何階段都不忘這次的教訓。」

回顧事件，有網友在Threads發文，提到楊同學成功錄取陽明交通大學醫學系，在網路上PO出自己的學習歷程，其中一項提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經查證2023、2024、2025年的獲獎名單，卻未見楊同學的名字，疑似資料造假。

網友指出，「高中菁英盃最佳辯士」的頭銜，對任何一位辯圈人來說，都是至高無上的，「基本上是高中辯圈含金量最高的獎項」。

底下一名疑似楊同學的好友留言，「他意識到自己的錯誤了，所以他現在有寫信去跟陽明交大醫學系的教授做澄清，儘量去彌補，另外我想說明在這件事上他的確思慮不周，但我以他身邊同學的角度，教授應該也不是因為他寫的最佳辯士而錄取他的，最後也感謝這位學長能提出他的過錯的同時也不否認他的努力，他也會從這次的事件中反省，避免下次出現相同的錯誤」。

陽明交通大學醫學系對此事發出公告，「近日網路上針對本系114學年個人申請正取同學之備審資料內容多所討論，為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。」