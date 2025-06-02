中正路改名惹議！　劉世芳「轉型正義嚴肅對待」：不可有錢再推動

記者陳家祥／台北報導

內政部推動全台中正路更名，被部分地方首長質疑勞民傷財。對此，內政部長劉世芳今（2日）受訪表示，轉型正義是人權問題、要嚴肅對待，「不管是中央政府還是地方政府，千萬不要偽裝成有錢再推動、沒錢不推動」。她強調，在改路名或去除銅像、去除威權主義象徵上，如果有困擾的話，中央、地方政府還有在地居民要有共識再推動，「推動轉型正義的時候，也要顧慮到程序正義」。

▲面對全台中正路經國改名爭議，內政部長劉世芳2日受訪時仍不願鬆口，表示會再跟地方政府及民意做溝通。（圖／記者湯興漢攝）



劉世芳說，其實中正路改名的部分大家都知道，從2017年在立法院通過一個「轉型正義條例」，2020年落日的時候，2023年立法院通過決議，要求內政部要跟地方政府有一個協商機制，包括要做在地溝通，內政部在過去1、2年以來，都是針對立法院的決議還有轉型正義條例規範的事項，按照規定跟按照法律處理。

劉世芳指出，在委託學者專家在研究時有特別提到，如果有一些推動上有困擾的話，建議會以地方自治事項，也就是由下而上的方式處理有關這方面的事項，所以內政部現在的推動完全是按照這樣的方式處理。

「外界會覺得這跟預算有關，其實有些預算相關的議題是被偽裝的。」劉世芳指出，大家都知道，內政部現在處理2、3年期間，包括蔣中正銅像問題或其他改名問題，補助款就是10萬元為上限，到目前為止補助的部分也是上百件以上。

劉世芳強調，轉型正義是人權問題，既然是人權問題的話就要嚴肅對待，不管是中央政府還是地方政府，千萬不要偽裝成有錢再推動、沒錢不推動，這都不是對於台灣民主法制上在推動轉型正義上應該有的態度。

劉世芳說，在轉型正義條例確實提到這樣的方式，但在改路名或去除雕銅像、去除威權主義象徵上，如果有困擾的話，中央政府、地方政府還有在地居民要有共識再來推動，也就是說，按照台灣自由民主法治的精神，推動轉型正義的時候，也要顧慮到程序正義。