內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

▲內政部。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

全台「中正路」改名的議題再度浮上檯面，然而，在野陣營及部分地方政府首長質疑其必要性，並痛批，中央一手砍地方一般性補助款，一手又要強推政治化的政策。對此，內政部今（31日）表示，《促進轉型正義條例》有明定中正路需改名，所以是法定義務，但因是由地方政府主責辦理，且街道更名涉及層面相當廣泛，內政部會持續與地方政府及居民進行溝通，取得共識後再依法推動。

台灣許多縣市的主要道路皆以前總統蔣中正的名字「中正」命名，據統計，全國至少逾300條道路為「中正路」。內政部近來以「去威權化」為由，拋出「中正路改名」，不料，正值行政院一手砍地方政府補助款，一手又要推動恐花費上億元預算的道路改名政策，除了遭地方政府質疑必要性，同時，地方首長們紛紛直指，政治化、去蔣化才是內政部的真實目的。

面對「中正路改名」的反彈聲浪四起，內政部表示，該政策係根據《促轉條例》第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。

內政部進一步說明，按《促轉條例》的規定，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇之內，此外，立法院在審查112年度中央政府總預算時，所作的決議，有要求內政部規劃「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫，以評估其可行性及妥適性。

為此，內政部透露，已於113年委託專家學者進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」研究計畫，該委託研究則指出，街路更名需與地方政府建立協作模式，這部分的結論將作為內政部後續政策推動的參考。

內政部再次強調，「中正路改名」是法定義務，但因為是由地方政府主責辦理，且對當地居民影響的層面廣泛，內政部會持續與社會大眾溝通、謹慎考量各方面的影響，務求在與地方政府、居民三方取得共識後，依程序辦理。