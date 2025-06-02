「央行教父」辭世！全球經濟救火隊長　門生全是金融菁英

▲費希爾對當代經濟帶來革命性影響。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前聯準會（Fed）副主席、前以色列央行行長費希爾（Stanley Fischer）於5月31日去世，享壽81歲。他是一名傳奇宏觀經濟學家，不僅多次前往世界各地解救經濟危機，也教育出在各大國際經濟組織、各國央行擔任要職的金融菁英，對當代經濟環境及全球貨幣政策，帶來革命性的影響。

1943年10月15日，費希爾出生在非洲尚比亞的一個猶太家庭，長大後前往英國倫敦政治經濟學院（LSE）取得學士與碩士學位，接著赴美在麻省理工學院（MIT）攻讀博士。談到對於宏觀經濟學的興趣時，他曾表示，「因為我對大問題有興趣。這個世界在1930年代（經濟大蕭條）幾乎崩潰，而這些傢伙、宏觀經濟學家們，拯救了它。」

1980年代中期，費希爾成功協助以色列扭轉長期經濟疲軟、3位數通膨、外匯持續減少的困境。1994年開始，他前往墨西哥、俄羅斯、巴西、泰國、印尼、韓國等地，協助解決當地金融危機。

▲費希爾不僅個人成就斐然，門生也各各都是全球金融菁英。（圖／路透）



1988至1990年，費希爾擔任世界銀行（World Bank）首席經濟學家兼副行長。1990年至2001年，他任職於國際貨幣基金（IMF）第一副總裁。2002至2005年，擔任花旗集團副主席。

2005至2013年，費希爾擔任以色列中央銀行行長，帶領該國以最小經濟損失，挺過2008年金融海嘯。2014至2017年，他在歐巴馬政府擔任聯準會副主席，與後來拜登執政時期的財政部長葉倫（Janet Yellen）搭檔。

除了個人成就，費希爾在麻省理工學院任教期間，也培育出多位知名門生，包括諾貝爾經濟學獎得主柏南奇（Ben Shalom Bernanke）、前義大利總理與前歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）、前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）、前日本銀行總裁植田和男等。

以色列央行在聲明中寫道，費希爾「對以色列經濟做出決定性貢獻」，現任行長亞倫（Amir Yaron）也代表歷屆全體員工向費希爾致敬，並對家屬致哀，「願對他的記憶成為一種祝福」。