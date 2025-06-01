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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感動黃國昌挺罷瑤「未來加入民眾黨」？　賴苡任：這是私人感情

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免吳思瑤行動面臨領銜人張克晉退出無法送件的窘境，民眾黨主席黃國昌今（1日）率領黨公職到北投力挺罷瑤，和「地動刪瑤」召集人賴苡任合體。被問到民眾黨方面似乎比國民黨還給力，未來是否考慮加入民眾黨？賴苡任回應，這次是用私人感情合作推動罷免，「無論任何政黨、黨籍，只要站出來反對民進黨，我相信什麼黨都沒關係！」

罷免吳思瑤二階連署送件將在7日截止，截至目前還差5000份連署書，「地動刪瑤」召集人賴苡任原訂要前往新北投捷運站，出席民眾黨「掃除綠衛兵」活動，後來突以「分進合擊」為由改變行程，下午4時15分才要另在北投捷運站1號出口旁舉辦連署，並邀請黃國昌出席。

賴苡任隨後受訪時解釋，捷運北投、石牌、芝山每天下午3點至5點都有固定連署站，今天民眾黨在新北投加開點位，本來說自己要過去，但考量到「分進合擊」，不需要集中資源在同一個點，因此決定回來自己開設的攤位讓更多民眾看到。

針對地動刪瑤團隊傳出跟黨中央溝通有出入，黃國昌稍早友善與他合體，未來是否考慮加入民眾黨？賴苡任則說，去年在立法院時，當時他作為國會助理，跟國民黨立委外，跟民眾黨立委有很好交情，當時就跟黃國昌有聯絡，這次是用私人感情合作推動罷免，「無論任何政黨、黨籍，只要站出來反對民進黨，對抗民進黨，我相信什麼黨都沒關係！」

至於民眾黨這邊好像比國民黨更給力？賴苡任說，相信兩個黨對於罷團的支持也都有，國民黨有國民黨的方式，民眾黨有民眾黨的方式。兩個黨的屬性、文化、組成，其實也都不盡然的完全相同，所以各自用各自的方式努力，每一位成員都用自己的方式在努力的希望去罷免吳思瑤。

黃國昌則說，民眾黨為前主席柯文哲爭清白，吳思瑤卻稱白委挺貪腐、妨礙司法公正，因此，他已經交代台北市黨部、組織部的同仁，動員民眾黨在士林、北投的黨員，出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道。

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