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快訊／被爆公務車送愛犬美容！李俊俋請辭監察院秘書長一職

▲監察院秘書長李俊俋 監委王曾華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

監察院秘書長李俊俋與監察委員蘇麗瓊、林郁容被爆公務車爭議，事件不斷延燒。監察院1日晚間對此發布李俊俋辭職的聲明，李俊俋在聲明當中強調，第一時間已表達請辭決心、以示負責。

李俊俋被爆公務車接送寵物爭議，事件不斷延燒。國民黨台北市議員張斯綱日前接到爆料，指蘇麗瓊5月14日也疑似用公務車處理私事，去牙醫診所看診，被質疑涉濫用行政資源、公器私用之嫌。對此監察院副院長李鴻鈞表示，立即啟動調查，6月2日（一）起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年7月31日本屆任期屆滿為止。

以下為李俊俋請辭全文：

本人李俊俋自即刻起，請辭監察院秘書長一職!

本人自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公的態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。然而，近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院之清譽。

事件發生後，本人立即進行深切反省，並於第一時間向李副院長表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。蒙鈞長認為，個人辭職固為態度之展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

今階段性任務既已告一段落，為避免個人事件影響後續事務之順利推動，本人再次懇切向李副院長請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。

廉政是國家治理的基石，亦是國人對政府的核心期待。對本次事件造成的社會紛擾，本人謹向全國國人致上最深之歉意，並將深刻記取教訓，作為監察院秘書長，未能以更高標準自我要求，實屬遺憾。本人雖卸下職務，然對國家廉政建設之關切未嘗稍減。未來，期盼監察院能持續堅守職責，不受任何外力干擾，捍衛公務員廉潔風紀，讓國人對政府的廉政決心充滿信心，以回應國人對政府廉潔之高度期待。

謹此聲明。

李俊俋
2025年6月1日

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