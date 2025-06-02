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不需電話、不留紀錄！馬斯克推「XChat」主打超隱密溝通體驗

▲Twitter,X,推特。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲X推出全新XChat功能，主打隱私安全與跨平台通話。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

自2022年收購推特並將其更名為X後，馬斯克積極為這個平台加入更多實用功能，從早期以公開發言為主的社群媒體，逐步轉型成一個結合社交、支付與通訊的新型態應用服務。現在，他再度宣布推出名為「XChat」的全新即時通訊功能，朝多功能整合平台的方向邁進。

馬斯克在X上發文指出，XChat已經正式上線，具備端對端加密、訊息即焚功能，還能傳送任何格式的檔案，並支援語音與視訊通話。他特別強調，XChat採用了「類似比特幣」的加密技術，採用全新架構設計，用戶不需要提供電話號碼，也能跨平台進行語音／視訊通話。 目前，XChat已率先向部分付費訂閱用戶開放，訊息內容還能透過四位數密碼進一步保護。

事實上，早在2023年5月，X就曾針對付費用戶推出過加密訊息功能，但該功能於上週暫時下架，外界推測是為了配合XChat的整體上線而進行升級。這也顯示X團隊正持續朝更強化隱私與安全的方向發展，希望最終打造成一個可涵蓋多元生活場景的數位服務平台。 馬斯克在2023年的公司內部會議上曾提到，希望X能在2024年具備數位銀行與交友平台的完整功能。這次推出XChat，也被外界視為往此目標前進的重要一步。

除了X之外，OpenAI執行長奧特曼主導的World專案也在推動類似概念。該專案致力於建立以數位身份驗證為基礎的人類網絡，並於今年 3月推出自家應用商店與開發者孵化器，期望吸引更多創作者打造貼近日常需求的實用工具與服務。 

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