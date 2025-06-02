2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊成功奪龍王旗

▲2025桃園市長盃龍舟賽，競爭激烈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025龍潭歸鄉文化節-市長盃龍舟賽系列活動」，1日於龍潭大池舉行閉幕式。龍潭區公所表示，龍潭龍舟賽採傳統跪姿划槳，且為全臺唯一在埤塘舉辦的龍舟賽事。今年共有146支隊伍參賽，競爭激烈，加油聲不絕於耳。機關組由市警局奪二連霸；龍王旗爭霸賽，由今年首次參賽的SHARK運動空間隊成功奪旗。

▲桃園市長盃龍舟賽是全臺唯一在埤塘舉辦的龍舟賽事。（圖／市府提供）

市長張善政說，自5月初起，就有多支隊伍，不分年齡，在龍潭大池展開密集操練。一個月以來，選手們不僅挑戰體能與耐力，展現了高度團隊合作精神，也在這3天的賽事上盡展平時訓練成果，讓今日的決賽場場精彩絕倫，而龍王賽更以毫秒之差決勝負，令人振奮難忘。

張善政強調，勝負固然重要，但更珍貴的是過程中凝聚的情感與默契，期盼這份團隊精神能延續至日常生活與職場，為桃園注入更多正向能量，一同迎向美好的未來。

另外，今日高張力的決賽也讓現場觀眾熱血沸騰，公所也特別設置「食茶饗宴」體驗攤位，讓民眾在觀賽之餘品茗消暑，讓大小朋友可以在龍潭從早到晚沉浸在茶香四溢、熱情洋溢的端午節慶氛圍中，深刻感受龍潭在地文化魅力與活力。