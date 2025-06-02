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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

平時救災戰時空中突擊　陸航CH-47SD直升機戰備應變

軍聞社／記者林庭暉高雄30日電

為使國人見證CH-47SD直升機戰場運補及防救災能量，陸軍司令部日前邀請媒體前往陸軍航特部空運作戰隊，實地拍攝「空中運補-油料整補」、「森林滅火整備」及「水袋吊掛演練」等訓練實況，並由教官詳細解說，展現機組人員吊掛灑水的高超技術，也見證航特部「平時能救災，戰時能作戰」的堅實戰力。

媒體團上午抵達航特部歸仁營區，首先拍攝CH-47SD直升機及相關裝備，並由分隊長林中校全程解說，隨後機組人員展示動態操演課目「空中運補-油料整補（A22包吊掛）」。吊掛過程中，CH-47SD直升機在飛行官的細膩操作下實施勾接作業，並由指揮手引導直升機朝向貨物方向滑行，同時保持特定高度。而隨著直升機持續往前，飛行官的視角逐漸受到限制，後續轉由機工長引導直升機向前完成相關勾接、吊掛作業。機組員及地面作業組人員迅速且細膩的操作，驚艷現場媒體，也展現平日勤訓精練成果，令現場媒體深感敬佩。

陸航空運作戰隊平戰結合　媒體直擊精實訓練

完成吊掛作業示範後，媒體轉往烏山頭水庫大壩，拍攝CH-47SD進行「森林滅火」及「水袋吊掛」訓練。過程中，機組員與管制官模擬透過無線電通聯，並且引導機組到達火場位置實施高、低空偵查，確認火場周遭火點分佈位置、風向與風速等資訊，擬定投水航線規劃。隨後，直升機熟練使用水袋取水後，依投水航線前往火場目標區投水，在前艙飛行員及後艙機工長默契十足的搭配下，順利在預定位置完成投水作業，現場媒體無不讚嘆機組員「人機一體」的專業執行力。

「每次的投水能夠命中目標，都是平時不懈的基礎訓練所換來的成果。」空運作戰隊分隊長林中校表示，機組員在水面取水的操作看似簡單，但實際執行卻相當困難，不僅因為水域周遭沒有顯著標的物可供飛行員參考保持位置，也因為直升機的旋翼會產生強大氣流，使水面產生水波紋，容易造成視覺誤判。因此，需要隨時透過儀表及外界監視，前後艙人員相互提醒，確保操作安全。

陸航空運作戰隊平戰結合　媒體直擊精實訓練

分隊長林中校也說明，CH-47SD平時會在各駐地執行戰訓本務，並且配合作戰區編成戰備應變部隊，執行重要目標防護或反恐應援任務。如果有天然災害發生，也會協力地方政府投入救災任務。每年的國慶展演活動，也會吊掛巨型國旗通過總統府前上空，在戰時，則會協力地方部隊進行油料及彈藥運補，以及戰場搜救、搭載武裝兵力進行空中突擊作戰、配合特戰部隊實施高空與水域滲透等特種作戰任務。未來，空運作戰隊會持續秉持「平時能救災，戰時能作戰」的精神，持續守護家園。

陸航空運作戰隊平戰結合　媒體直擊精實訓練

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