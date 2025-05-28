　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蘇澳外海水面無人載具展示　中科院：確保符合作戰需求

軍聞社／記者蔡枋澐臺北28日電

國防部28日舉行例行記者會，由中科院系統發展中心主持人孫春青說明「國內外廠商水面無人載具展示活動」內容，現場將廣邀國內外廠商共同參與展示，期望透過產業交流合作，促進國防自主能力與產業發展。

孫春青表示，為推動水面無人載具（USV）技術發展及瞭解國內外廠家之USV產品性能，中科院規劃今年6月17、18日，於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，並廣邀國內外廠商（包含造船、控制器及通訊等廠商）共同參與；現場活動除開幕儀式外，也安排水面無人載具靜態展示及海上動態展示活動，提供來賓瞭解產品特性。

孫春青指出，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求；在媒體提問中，孫春青也說明，此次活動是交流平臺，有利掌握國內、外資訊，並不是競賽性質，也不會有智慧財產權爭議。

▼國軍展示反輻射無人載具。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼台北國際航太暨國防工業展，國軍展示反輻射無人載具。（圖／記者湯興漢攝）

孫春青進一步表示，參照廠商展示數據，開發無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組（如巡邏、搜救、環境監測、物流等），進一步提升無人載具應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量產的成效。

孫春青強調，中科院配合國防自主政策推動，在軍民通用領域扮演產業領航先鋒，此次配合政府政策，運用累積多年研發經驗，勢必在國防科技研發能量基礎下，發揮產業統合與樞紐的角色，持續推動無人載具於國防及民生領域的發展，透過標準化控制規格，促進產業合作與發展，提升我國在全球無人載具技術領域及產業競爭力。

此次受邀靜態展示廠商，包括傑海達機器人、經緯航太、博府智造、碳基科技、雷虎科技、哥倫國際、龍德造船、美商Huntington Ingalls Industries、美商Ocean Aero、美商MarTac、美商Defense Systems Redeployment Group、美商Auterion；而參加動態展示的廠商無人載具，則有雷虎科技的「海鯊800」、碳基科技的「碳險家一號」、哥倫國際公司的「食人魚」，以及龍德造船研發的「黑潮」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

蘇澳外海水面無人載具展示　中科院：確保符合作戰需求

超越F-22、F-35　中共兵推：冷戰老兵B-52才是最大威脅

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【第9飛失敗！】星艦翻轉解體… SpaceX還扛得住嗎？

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【很羨慕】李多慧緊牽小粉絲問幾歲　聽2020年生驚呼：我也要！

蘇澳外海水面無人載具展示　中科院：確保符合作戰需求

超越F-22、F-35　中共兵推：冷戰老兵B-52才是最大威脅

哈瑪斯加薩最高領袖「已被殲滅」　以色列總理親口證實

退休女師海灘曬日光浴「被推土機輾死」！夫用iPhone定位驚見悲劇

日本國寶「木乃伊龍」真身揭曉　11世紀的日本貂，母的

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

【很羨慕】李多慧緊牽小粉絲問幾歲　聽2020年生驚呼：我也要！

相關新聞

海龍5蛙兵完成硬漢路挑戰

海龍5蛙兵完成硬漢路挑戰

陸軍「兩棲偵察儲備訓練班161期」期末測驗「硬漢路」今（22）日在料羅營區登場，5位學員展現鋼鐵意志通過試鍊，由教官組為每位新科蛙兵胸前，釘下象徵榮譽的蛙牌，正式成為兩棲營的一員。

澎防部M60A3戰車實彈射擊

澎防部M60A3戰車實彈射擊

硬漢週夜間特種搜索廢棄醫院

硬漢週夜間特種搜索廢棄醫院

賴清德：用實力達到真和平

賴清德：用實力達到真和平

兩棲偵察5學員挑戰「硬漢週」

兩棲偵察5學員挑戰「硬漢週」

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

最夯影音

更多

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面