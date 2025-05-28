蘇澳外海水面無人載具展示　中科院：確保符合作戰需求

軍聞社／記者蔡枋澐臺北28日電

國防部28日舉行例行記者會，由中科院系統發展中心主持人孫春青說明「國內外廠商水面無人載具展示活動」內容，現場將廣邀國內外廠商共同參與展示，期望透過產業交流合作，促進國防自主能力與產業發展。

孫春青表示，為推動水面無人載具（USV）技術發展及瞭解國內外廠家之USV產品性能，中科院規劃今年6月17、18日，於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，並廣邀國內外廠商（包含造船、控制器及通訊等廠商）共同參與；現場活動除開幕儀式外，也安排水面無人載具靜態展示及海上動態展示活動，提供來賓瞭解產品特性。

孫春青指出，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求；在媒體提問中，孫春青也說明，此次活動是交流平臺，有利掌握國內、外資訊，並不是競賽性質，也不會有智慧財產權爭議。

▼國軍展示反輻射無人載具。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

孫春青進一步表示，參照廠商展示數據，開發無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組（如巡邏、搜救、環境監測、物流等），進一步提升無人載具應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量產的成效。

孫春青強調，中科院配合國防自主政策推動，在軍民通用領域扮演產業領航先鋒，此次配合政府政策，運用累積多年研發經驗，勢必在國防科技研發能量基礎下，發揮產業統合與樞紐的角色，持續推動無人載具於國防及民生領域的發展，透過標準化控制規格，促進產業合作與發展，提升我國在全球無人載具技術領域及產業競爭力。

此次受邀靜態展示廠商，包括傑海達機器人、經緯航太、博府智造、碳基科技、雷虎科技、哥倫國際、龍德造船、美商Huntington Ingalls Industries、美商Ocean Aero、美商MarTac、美商Defense Systems Redeployment Group、美商Auterion；而參加動態展示的廠商無人載具，則有雷虎科技的「海鯊800」、碳基科技的「碳險家一號」、哥倫國際公司的「食人魚」，以及龍德造船研發的「黑潮」。