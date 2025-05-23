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鋼鐵意志絕對服從　海龍5蛙兵完成硬漢路挑戰

鋼鐵意志絕對服從　海龍蛙兵完成硬漢路挑戰

軍聞社／記者吳柏融金門22日電

陸軍「兩棲偵察儲備訓練班161期」期末測驗「硬漢路」今（22）日在料羅營區登場，5位學員展現鋼鐵意志通過試鍊，由教官組為每位新科蛙兵胸前，釘下象徵榮譽的蛙牌，正式成為兩棲營的一員。

學員們在實施目標突擊破壞後，模擬遭遇敵追擊的應對作為，緊接著，進行沙地運動及頂艇行軍等測驗項目，考驗學員心理極限與身體負荷；尤其，在沙地的考驗結束後，學員必須在粗糙高溫的柏油路面上，以正拳掌上壓、背部、腿部運動、跪臥挺腹等八大項目邁向終點，過程中只要動作不確實，都會被教官要求重新來過，學員必須秉持「身體可以疲憊，意志不能崩潰」的信念，才能順利取得鐵蛙牌的榮耀。

鋼鐵意志絕對服從　海龍蛙兵完成硬漢路挑戰

鋼鐵意志絕對服從　海龍蛙兵完成硬漢路挑戰

「心中有一個信念告訴自己，無時無刻都要絕對服從、忍耐到底。」魏學員表示，硬漢路的過程每個環節都是非常痛苦，但是在同學相互扶持，彼此鼓勵下，他撐著體能的極限，通過測驗，成為一位合格的兩棲蛙人，未來，他也會秉持「絕對服從、忍耐到底」的信念，繼續為兩棲營奉獻一己之力。

結訓典禮由航特部副參謀長蔡上校主持，同時頒發學員結訓及績優證書，肯定學員通過艱難的訓期，將付出的汗水與淚水化為甜美的果實，期勉這群勇於挑戰極限的學員不忘受訓過程，秉持「自律」精神持續精進，為海龍蛙兵再創新猷。

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